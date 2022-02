Incubo Parma in Serie B, dal sogno Buffon al tracollo totale: crociati in zona retrocessione Il Parma perde la seconda partita consecutiva e affonda in classifica. In Serie B ora i crociati sono finiti in zona retrocessione dopo un mercato che ha portato in rosa giocatori del calibro di Buffon, Pandev e Vazquez.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Parma si era presentato ai nastri di partenza di questo campionato di Serie B con la ferma convinzione di doverlo stravincere per ritornare subito in Serie A. Gli acquisti di Buffon, Vazquez, Danilo, Rispoli, Tutino e le conferme dei vari Inglese e Man, senza dimenticare gli innesti di gennaio rappresentati da Simy e Pandev, lasciavano presagire a una stagione a dir poco trionfale per i crociati. E invece sin dal primo momento si era capito che non sarebbe stato facile per Iachini riuscire a fare quel salto di qualità tanto atteso dalla piazza e dal presidente Krause che avrebbe voluto un pronto riscatto dopo la retrocessione dello scorso.

Ebbene nelle ultime due giornate il Parma ha perso prima con la Cremonese capolista e oggi anche contro la Ternana tra le mura amiche del ‘Tardini'. Il 2-3 maturato in casa ha scatenato la rabbia dei tifosi che a fine gara hanno respinto il saluto dei giocatori sotto la curva nord sommersi dai fischi di uno stadio intero. Addirittura oggi il Parma è a soli 5 punti sulla zona playout per non retrocedere in Serie C. Uno scenario apocalittico in questo momento.

Nonostante questo Iachini a fine partita si è detto speranzoso che il suo Parma possa recuperare punti importanti anche per poter ambire a entrare nella zona playoff. Attualmente però la situazione dei crociati è a dir poco drammatica dal punto di vista sportivo. Addirittura nelle ultime 13 partite il Parma ha vinto soltanto due partite: 0-2 ad Alessandria e 4-1 in casa contro il Pordenone.

Poi ci sono stati ben 5 ko e addirittura 6 pareggi che hanno completamente fatto arenare la squadra di Iachini in grave crisi. I 7 gol subiti nelle ultime tre partite devono far riflettere e la gara in trasferta sul campo del Pisa nel prossimo turno diventa già un crocevia fondamentale per il campionato del Parma e per capire davvero a cosa potrà ambiare in questa stagione a dir poco inaspettata.