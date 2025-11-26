Calcio
Incredibile Latina, vince in Coppa Italia con un centrocampista in porta: Porro è l’eroe dei rigori

Il Latina scrive la storia in coppa Italia affrontando i rigori contro l’Arezzo con un centrocampista in porta: il ventenne Porro para il rigore decisivo.
A cura di Ada Cotugno
Il Latina vola ai quarti di Coppa Italia di Serie C dopo aver battuto l'Arezzo, ma il risultato passa completamente in secondo piano rispetto a quanto accaduto nei minuti finali: il centrocampista Mattia Porro viene trasformato in portiere dopo l'espulsione di Basti al 91′ che getta i pontini nello sconforto. I cambi sono finiti e con il risultato di 0-0 ci sono ancora i rigori da affrontare senza avere un portiere titolare.

La soluzione è quella di spostare il ventenne in porta, mettergli i guantoni alle mani e sperare che tutto vada per il verso giusto. Incredibilmente succede quello che nessuno si aspettava con il giovanissimo calciatore che para il rigore decisivo di Righetti e manda il Latina avanti nella competizione.

La grande notte di Porro, portiere improvvisato

Per i pontini è un piccolo miracolo perché c'erano i presupposti per una brutta eliminazione. La partita con l'Arezzo si avviava verso lo 0-0, quando al 91′ Basti fa un'uscita troppo azzardata e in ritardo su Varela Djamanca e si prende il cartellino rosso. Il Latina si ritrova senza portiere un secondo prima di affrontare i rigori e non ha più cambi a disposizione da poter utilizzare. Cosa si fa? Bruno ha un'idea e sposta in porta Porro, centrocampista classe 2000 che supera Iosa e Mastrantonio, già intenti a mettersi i guantoni, e si piazza in porta.

Italia leggendaria in Coppa Davis! Trionfo sulla Spagna in finale, Cobolli e Berrettini immensi

Improvvisamente si ritrova portiere, senza nessuna esperienza, eppure ha la sicurezza di un veterano: riesce a intuire i tiri di Tito e Iaccarino senza pararli, ma poi diventa un gigante sull'ultimo rigore di Righetti che riesce a bloccare. Basta quello per regalare la qualificazione ai nerazzurri, scrivendo una storia che resterà per sempre nella mente dei tifosi. E pensare che in settimana era stato fortemente criticato per un errore commesso contro il Catania che è stato lavato via con un colpo di guantone.

