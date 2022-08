Incredibile gaffe, intitolano il settore di uno stadio ad una efferata serial killer Un’assurda leggerezza ha portato ad intitolare a Rose West, terribile assassina condannata all’ergastolo, una tribuna dello stadio del Southend in Inghilterra.

A cura di Paolo Fiorenza

Rose West è una dei più famosi serial killer d'Inghilterra: la 68enne ha torturato e ucciso – assieme a suo marito Fred – inquilini, babysitter, bambini ed anche estranei raccolti per strada, seppellendo poi le vittime in cantina o sotto il patio della loro casa a Gloucester, soprannominata "la casa degli orrori". La coppia ha persino ucciso la loro figlia maggiore Heather nel giugno 1987. Arrestati nel 1994 e accusati di 9 omicidi (Rose poi di 10), Fred si è tolto la vita un anno dopo, mentre sua moglie è stata condannata all'ergastolo che sta tuttora scontando.

Fred e Rose West, due spietati serial killer

Parliamo di due efferati assassini che nulla hanno a che fare col calcio, eppure nelle ultime ore in Inghilterra il nome di Rose West è tornato d'attualità, per un'incredibile gaffe fatta dal Southend United. Il club – che milita in National League, la quinta serie inglese – ha ammesso di aver fatto un autogol chiamando involontariamente una delle tribune del suo stadio, il Roots Hall, proprio come la serial killer. L'intenzione non era chiaramente quella, ma l'intitolazione – leggendo il nome del settore in questione – suona esattamente in quel modo: Gilbert and Rose West Stand.

Tutto è nato quando il Southend ha concesso i ‘naming rights' per il West Stand – la tribuna ovest dell'impianto – agli agenti immobiliari Gilbert e Rose. Una coincidenza sfortunata, che tuttavia la dirigenza avrebbe dovuto prevedere, visto che è stata subito notata sui social. Il club ora ha detto che avrà una discussione con la compagnia immobiliare. per "trovare una diversa disposizione delle parole" per il settore in questione del Roots Hall Football Stadium.

La mappa dello stadio sul sito del Southend: il Gilbert & Rose West Stand è in bella mostra

Gilbert e Rose dal canto loro hanno detto che pensavano che la tribuna ovest sarebbe stata chiamata G & R West Stand, evitando somiglianze imbarazzanti. Gli agenti immobiliari hanno detto che ne discuteranno con il Southend United in un incontro già programmato, ma insistono sul fatto che spetta al club la decisione sul nome. Il Gilbert and Rose West Stand è ora presente sugli abbonamenti e sul sito del Southend, quindi potrebbe essere costoso cambiarlo. Restare così peraltro sembra davvero impossibile.