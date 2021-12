Incredibile Caballero, torna a giocare ma solo per un mese: ha firmato fino al 5 gennaio Willy Caballero torna a giocare dopo essere rimasto senza squadra all’inizio dell’attuale stagione. Il portiere spagnolo ex Chelsea ha però firmato un contratto solo per un mese, fino al 5 gennaio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Willy Caballero torna a giocare dopo essere rimasto senza squadra all'inizio dell'attuale stagione. L'ex portiere del Chelsea, con il quale ha vinto la Champions League nella scorsa annata, era infatti svincolato nonostante un passato recente davvero prestigioso per l'estremo difensore spagnolo. Caballero infatti ha collezionato cinque presenze in nazionale e ha lasciato il Chelsea in estate dopo quattro anni allo Stamford Bridge, dove ha collezionato 38 presenze. In precedenza era stato al Manchester City dove ha giocato invece 48 volte tra il 2014 e il 2017.

La sua carriera l'ha trascorsa per la maggior parte in Spagna, giocando sia per l'Elche che per il Málaga, essendo stato inizialmente con il Boca Juniors nel suo paese d'origine. E così Caballero, a 40 anni, trova l'occasione per tornare a giocare in Premier League da protagonista ma firmando un accordo a dir poco strano. L'ex portiere del Chelsea ha infatti firmato l'accordo più breve di sempre battendo anche il recente record stabilito da Andy Carroll con il Reading per due mesi. Caballero infatti ha sottoscritto un contratto con il Southampton ma solo per un mese. Il 5 gennaio lo spagnolo sarà infatti di nuovo svincolato (salvo un nuovo accordo di rinnovo con la squadra).

Così come annunciato dallo stesso club inglese, Caballero arriva al Southampton come ‘toppa' per a seguito degli infortuni subiti da Alex McCarthy e Fraser Forster. La squadra è infatti rimasta senza portieri e ha voluto affidarsi a un estremo difensore d'esperienza per le prossime gare. Caballero ha completato ieri le visite mediche e da oggi si aggregherà con i suoi nuovi compagni di squadra prima della sfida di sabato all'Arsenal, a cui seguirà la gara contro il Crystal Palace e poi l'incontro casalingo con il Brentford la settimana successiva. Caballero però non ha mai smesso di giocare. Nonostante fosse svincolato, ha continuato ad allenarsi con l'AFC Wimbledon per mantenere la sua forma e ora inizierà a lavorare allo Staplewood Campus prima delle festività natalizie.