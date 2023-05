Incontra Mascherano e perde il controllo della sua moto schiantandosi: la reazione dell’argentino Curioso episodio in Argentina con protagonista un tifoso che mentre era a bordo della sua moto ha incontrato l’idolo Mascherano.

A cura di Marco Beltrami

Non capita tutti i giorni di incontrare un campione del calcio e vero e proprio idolo. Così è stato per un tifoso che mentre viveva un pomeriggio di relax si è ritrovato a pochi metri da Javier Mascherano, grande gloria del calcio argentino e attuale commissario tecnico della nazionale argentina under 20.

El Jefecito ha lasciato un segno indelebile nella storia calcistica del suo Paese pur vivendo gran parte della sua carriera all'estero. Quasi 150 le sue presenze con la nazionale sudamericana, con i sostenitori che hanno sempre apprezzato il suo carisma e il suo piglio da leader. Proprio per questo la federazione gli ha dato le redini della selezione giovanile che sta disputando i mondiali di categoria in casa.

Mascherano non perde occasione per tenersi in forma e infatti a Santago del Estero nel quartiere di Los Flores si è concesso una sessione di corsa in compagnia di un suo collaboratore. I due si sono allenati a bordo strada con il completo della propria rappresentativa e non sono passati inosservati.

Un tifoso che passava di lì a bordo di una moto si è accorto della presenza di Mascherano e in preda allo stupore si è distratto "dimenticandosi" di quello che accadeva alla guida. Ecco allora che il ragazzo è finito per scontrarsi contro l'auto che lo precedeva cadendo poi per terra. Anche da terra, il motociclista che non dovrebbe aver riportato danni gravi, non ha perso il focus sul suo idolo e gli ha urlato: "Eh Masche".

La reazione dell'ex calciatore di Liverpool e Barcellona è stata particolare, visto che pur essendosi girato in direzione del sinistro non si è fermato per prestare soccorso al tifoso mostrandosi completamente indifferente anche se lo stesso ha dubito dimostrato di non essersi fatto male. E per questo non sono mancate le critiche al selezionatore dell'under 20.