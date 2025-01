video suggerito

Incidente tecnico prima di Inter-Milan, Lautaro e Inzaghi spiazzati: "Gigi che è successo?"

Un piccolo incidente tecnico ha turbato per qualche attimo la conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italia tra Inter e Milan. Nulla di preoccupante ma il frastuono che ha interrotto Lautaro Martinez e Simone Inzaghi ha provocato un po' di sorpresa e spavento. E per chi è scaramantico e dà un'interpretazione particolare a cose del genere (ammesso vi si possa dare effettivo peso) episodi simili sono da scongiuri. Fanno parte del rituale che accompagna il mondo del calcio e dello sport in generale: anche in occasione del precedente contro i rossoneri (battuti 3-0 nel 2022), durante il colloquio coi media al fianco dell'allenatore c'erano stati per la semifinale Mkhitaryan e per la finale proprio Lautaro.

L'intoppo in conferenza che spaventa Inzaghi e Lautaro

Cosa è successo? L'intoppo s'è verificato prima che l'attaccante argentino rispondesse alla domanda di un giornalista. "Quanto ti stimola questa finale?", nemmeno il tempo di replicare che il ‘toro' viene interrotto bruscamente da un rumore molto forte scaturito dal sistema di diffusione dell'audio. "Buongiorno a tutti", dice Lautaro poi si ferma di colpo e si guarda intorno. C'è qualche attimo d'imbarazzo poi Inzaghi si gira e dice: "Gigi che è successo?". Gigi è Luigi Crippa, l'uomo della comunicazione dell'area sportiva che è sempre accanto all'allenatore e ai tesserati. Lo tranquillizza, cosa che capitano. Anche questo fa parte del bello (o brutto) della diretta.

Le ultime news sulle formazioni prima della finale di Supercoppa

Il resto è nella sintesi perfetta fatta da Inzaghi prima che il campo emetta il responso definitivo: "Conosciamo benissimo quali sono i principi che ispirano Conceiçao, è un allenatore che alle squadre dà grande organizzazione e predilige il gioco verticale. Non mollano mai, lo abbiamo visto anche in semifinale contro la Juventus". Le ultime news sulle formazioni confermano che ci sarà Taremi in attacco al fianco di Lautaro (scelta obbligata, complice l'infortunio di Thuram avvenuto contro l'Atalanta), mentre tra le fila del Milan alle spalle di Morata agiranno Reijnders, Pulisic e Jimenez.

L'albo d'oro del trofeo, quante vittorie hanno Inter e Milan

Manca poco al match che questa sera si gioca alle 20 e che l'Inter affronta da campione in carica. È la 13ª finale del trofeo per entrambi i club: l'albo d'oro della manifestazione vede la Juventus in testa con 9 titoli conquistati, 8 quelli dei nerazzurri e 7 quelli dei rossoneri. Cinque, invece, finora i successi di Simone Inzaghi in questo trofeo che dall'anno scorso ha cambiato format, acquisendo la struttura della Final Four.