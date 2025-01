video suggerito

Inter-Milan oggi in finale di Supercoppa Italiana, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Inter-Milan è la finale della Supercoppa Italiana 2024-2025. Il derby di Milano assegnerà il primo titolo della stagione. La partita si disputerà lunedì 6 gennaio alle ore 20. Diretta TV in chiaro su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A distanza di due anni Inter e Milan tornano a sfidarsi nella finale della Supercoppa Italiana. Nella serata dell'Epifania si giocano il primo trofeo stagionale l'Inter campione d'Italia e il Milan, secondo classificato nello scorso campionato. L'incontro inizierà alle ore 20 e si giocherà all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. L'Inter nella prima semifinale ha sconfitto 2-0 l'Atalanta, mentre il Milan ha battuto 2-1 la Juventus nell'esordio del nuovo allenatore Sergio Conceicao. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Canale 5, mentre lo streaming sarà possibile seguirlo su Mediaset Infinity.

L'Inter ha vinto le ultime due edizioni della Supercoppa Italiana e va a caccia del tris, se ci riuscirà la società nerazzurra conquisterà il nono trofeo ed aggancerebbe nell'albo d'oro la Juventus. I titoli del Milan invece sono sette, solo uno è arrivato negli ultimi vent'anni. Inzaghi e Conceicao, un tempo compagni di squadra, proveranno ad ampliare le rispettive ricche bacheche. In passato si sono sfidati Champions League in due caldissimi Porto-Inter. L'Inter in semifinale con la doppietta di Dumfries ha eliminato l'Atalanta, mentre il Milan in rimonta ha sconfitto la Juventus con il rigore di Pulisic e l'autogol di Gatti.

Partita: Inter-Milan

Dove: Al-Awwal Park Stadium, Riyadh

Orario: 20:00

Quando: lunedì 6 gennaio 2024

Diretta TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity, sportmediaset.it

Competizione: Supercoppa Italiana, finale

Dove vedere Inter-Milan oggi in diretta TV

Inter-Milan è la finale della Supercoppa Italiana, che è un'esclusiva di Mediaset. L'incontro andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 20, ma ci sarà un ampio pre e post partita condotto da Monica Bertini. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Riccardo Trevisani e a Massimo Paganin. Per la terza volta in assoluto Milan e Inter si sfideranno nella finale della Supercoppa Italiana. Lo studio pre partita partirà alle ore 19 e avrà come ospite di Bertini il giornalista Sandro Sabatini e gli ex calciatori Christian Panucci, Andrea Ranocchia e Stefano Sorrentino. Nel post partita i casi da moviola saranno analizzati con Graziano Cesari. Inviati Francesca Benvenuti, Claudio Raimondi, Daniele Miceli e Alessio Conti.

Inter-Milan, dove vederla in diretta streaming

La finale della Supercoppa Italiana, va da sé, sarà trasmessa anche in streaming. Ma per seguirla in questo modo bisognerà collegarsi sul sito Mediaset Infinity, dunque anche in questo caso in modalità gratuita si potrà vedere il derby di Milano, il secondo della stagione, il primo lo vinse il Milan per 2-1.

Supercoppa Italiana, le probabili formazioni della finale Inter-Milan

Nessun esperimento. Stasera c'è in palio un trofeo. Nell'Inter sono assenti in difesa Acerbi e Pavard, rimasti in Italia, e si è soprattutto infortunato Thuram, che salterà la finale, ma dovrebbe comunque recuperare per i prossimi impegni dei campioni d'Italia. Inzaghi sembra intenzionato a schierare Taremi al fianco di Lautaro Martinez. L'iraniano sarà preferito ad Arnautovic e a Correa.

Conceicao ha già cambiato modulo, ha scelto il 4-4-1-1 e non dovrebbe cambiare nemmeno un uomo rispetto alla partita con la Juventus, tenendo presente che con cinque cambi si può modificare tanto in corsa. Pulisic e Morata davanti, con Leao che proverà a esserci almeno per la panchina.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic; Morata. All. Conceição.