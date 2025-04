Inzaghi si gode l’Inter vincente sul Cagliari e punta il Bayern: “Non gestiremo nulla, siamo pronti”

video suggerito

Simone Inzaghi è soddisfatto, per diversi aspetti che la gara di San Siro contro il Cagliari gli ha presentato. Un'Inter che ha saputo finalmente gestire il vantaggio guadagnato meritatamente, rispondendo anche al ritorno degli isolani e chiudendo con un'ottima sensazione di stato psicofisico generale, ottimo corroborante in vista della sfida delle sfide, in Champions per il return match contro il Bayern Monaco. Pensiero subito presente nelle parole del tecnico nerazzurro appena fischiato il 90′: "Non gestiremo nulla per quella gara, siamo pronti: dovremo essere cattivi e organizzati".

Stagione infinita, ma Inzaghi ci crede: "Già 48 partite, tutti si stanno sacrificando"

Non c'è spazio per pensare ad altro: il Cagliari è stato avversario perfetto per il test a San Siro in vista della Champions: gara vera, difficile, a tratti complicatasi per l'orgoglio degli uomini di Nicola che hanno provato a mettere alle corde i nerazzurri. "Ci tenevamo tantissimo a questa partita perché sapevamo non sarebbe stata semplice. C'è stata la distrazione del 2-1, ma la squadra è rimasta lì, concentrata. Siamo riusciti a fare il 3-1 continuando il nostro percorso, faticoso ma che ci inorgoglisce". La 48a partita stagionale, per un'Inter che per una volta non ha finito sulle ginocchia, malgrado tutto: "L'anno scorso abbiamo fatto 49 partite, quest'anno siamo già alla 48esima al 12 aprile. E' una stagione super performante, dobbiamo adeguarci e lo stiamo facendo col sacrificio di tutti".

Inzaghi sfida il Bayern a testa alta: "Tra le 3-4 più forti, non gestiremo nulla"

Sacrificio che dovrà essere la parola d'ordine di mercoledì sera quando di fronte ci sarà un Bayern umiliato e ferito pronto a rendere la vita durissima in ottima qualificazione. "Arriviamo con tanta fiducia, sapendo che giochiamo contro una squadra fortissima, tra le prime 3-4 migliori al mondo" ricorda ancora Inzaghi. "Bisognerà replicare la gara dell'andata, non dovremo gestire nulla in questa partita. Dovremo fare la nostra gara, di corsa, cattivi e organizzati". Anche perché finalmente ci sono buone vibrazioni anche per i recuperati, come Dimarco: "L'ho tolto, ma voleva continuare. Ottima risposta dopo l'ultimo problemino accusato a Parma".

L'elogio di Inzaghi a Carlos Augusto: "Sa fare tutto"

Per quanto riguarda la formazione, però resta ancora il mistero e Inzaghi si prenderà tutto il tempo utile potendo finalmente contare su un possibile turnover da gestire: "Oggi hanno riposato Pavard, Bastoni e Acerbi. Chi giocherà in Coppa? Non lo so, a volte ti fai dei pensieri e poi cambia tutto. Vedremo. Certo è che un Carlos Augusto così, è straordinario. Nelle ultime partite ha fatto più ruoli, una fortuna avere giocatori del genere…"