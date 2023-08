Inchiesta FIFA sull’intoccabile ct dello Zambia: presunti nuovi abusi sessuali durante i Mondiali Bruce Mwape è il ct che è riuscito a portare la nazionale femminile dello Zambia per la prima volta nella sua storia a un Mondiale. Ma è anche il tecnico deferito per molestie ripetute sulle proprie giocatrici, risalenti a prima del torneo. E ora arrivano nuove denunce, con la FIFA che ha deciso di indagare.

A cura di Alessio Pediglieri

Lo Zambia, impegnato nei Mondiali femminili che si stanno giocando in Nuova Zelanda è sotto un'inchiesta della FIFA per verificare se le nuove pesantissime accuse nei confronti del ct Bruce Mwape abbiano fondamento dopo che è stato denunciato un atteggiamento improprio da parte del selezionatore durante gli allenamenti avvenuti nella giornata di venerdì 28 luglio, poco prima della storica vittoria dello Zambia sul Costa Rica che però non ha permesso alla nazionale africana di superare la fase a gironi.

Un nuovo incubo a occhi aperti per le giocatrici della nazionale dello Zambia o meglio un incubo che non sarebbe mai finito e che starebbe consumandosi tra le pieghe di questo Mondiale. Così, la FIFA, informata sui fatti non ha perso tempo e ha aperto un'indagine su una denuncia ricevuta contro l'allenatore Bruce Mwape per aver toccato una delle sue giocatrici. Presumibilmente, Mwape avrebbe toccato il seno di una calciatrice della sua nazionale, scena che sarebbe stata vista da diverse compagne.

Bruce Mwape è ct dello Zambia femminile dal 2018. Nel settembre 2022 venne accusato di molestie

La notizia è arrivata alla luce però solamente diversi giorni dopo l'accaduto, con l'intenzione di attendere fino all'ultima gara mondiale, prima di denunciare la situazione probabilmente per evitare rappresaglie da parte dello stesso tecnico che non è nuovo a questo tipo di accuse ma che è stato confermato al suo posto dalla stessa federazione calcistica dello Zambia. Una situazione che starebbe mettendo nuovamente sotto enormi pressioni le giocatrici, a rischio minaccia di ripercussioni, nonché di esclusione dalla Nazionale.

La FIFA ha confermato che le indagini sono in corso, di fronte a quella che oggi appare come una denuncia anonima: "La FIFA prende molto sul serio qualsiasi accusa di cattiva condotta e ha un processo chiaro per chiunque nel calcio voglia segnalare un incidente" ha spiegato una fonte federale al The Guardian "Possiamo confermare che è stata ricevuta una denuncia in relazione alla squadra nazionale femminile dello Zambia e che è attualmente oggetto di indagine Non possiamo fornire ulteriori dettagli su un'indagine in corso per ovvie ragioni di riservatezza".

L’esultanza delle giocatrici dello Zambia dopo la storica vittoria sulla Costa Rica, primo successo in un Mondiale

La Federcalcio dello Zambia aveva già deferito dopo un'indagine per accuse di abusi sessuali, Bruce Mwape che però è rimasto al proprio posto e oggi è ancora ct della nazionale, incarico preso nel maggio 2018, riuscendo a dare una fisionomia e un gioco alla squadra femminile, riuscendo nell'impresa di qualificarla per la prima volta nella storia ad una Coppa del Mondo. Un merito che gli ha garantito una sorte di "immunità", a tal punto che malgrado siano state confermate da più fonti, gli atteggiamenti sessualmente inaccettabili da parte del ct, nessuno lo ha mai messo in discussione.

"La Federazione sa tutto ma chiude un occhio perché le donne hanno avuto buoni risultati" ha spiegato una fonte, sempre anonima all'interno della squadra, al The Guardian. "È il loro modo di mostrare al pubblico il successo di un Paese e dare una buona immagine davanti alle autorità. Ma dietro le quinte è tutto molto brutto…". Parole pesantissime, che son o state confermate da altre dichiarazioni drammatiche, sempre velate dall'anonimato per evitare minacce e rappresaglie: "È una cosa normale che il mister vada a letto con le giocatrici della nostra squadra… se lui vuole andare a letto con qualcuno, devi dire sì e basta".