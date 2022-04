Incertezza sul futuro di Marina Granovskaia al Chelsea, tutti la vogliono ma nessuno sa cosa farà Marina Granovskaia cercata dai possibili acquirenti del Chelsea: tutti i gruppi interessati temono che lasci insieme a Roman Abramovich.

A cura di Vito Lamorte

Il Chelsea domani sarà impegnato nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ma il momento di difficoltà che sta vivendo in questo momento potrebbe vedere presto delle novità. Il prossimo venerdì i quattro gruppi di investimento coinvolti nel processo di acquisto del club di Londra devono inviare le loro offerte finali: dalle quattro proposte note finora, ovvero quelle di Sir Martin Broughton, della famiglia Ricketts, di Steve Pagliuca e di Todd Boehly; emergerà il prossimo proprietario della squadra campione d'Europa in carica.

La decisione finale sarà nota alla fine di aprile e riporterà il Chelsea alla normalità dopo che il governo britannico ha congelato i conti di Roman Abramovich lo scorso 10 marzo come sanzione nei confronti degli oligarchi russi in seguito all'invasione dell'Ucraina. Da quel momento l'incertezza nella società è cresciuta in maniera esponenziale, tanto che si è parlato di un clima di grande difficoltà nel gestire tutti i tipi di situazioni che si sono verificati nella rosa e in tutta la società. Dai calciatori agli addetti alle vendite del club, dai dirigenti agli uomini che si occupano dello stadio: è un momento davvero complicato.

C'è grande attenzione, però, da parte di tutti i potenziali proprietari del club sul futuro di Marina Granovskaia, direttore generale del club da più di un decennio e vera mano operativa di Abramovich in questi anni. Prima di entrare nel consiglio di amministrazione del Chelsea nel 2003, Marina ha lavorato per la compagnia petrolifera Sibneft dal 1997 ed è stata consulente dell’oligarca russo negli ultimi 18 anni: per i Blues si è occupata della gestione di tutte le operazioni quotidiane del club, con particolare attenzione per la gestione dei trasferimenti e delle questioni contrattuali.

Secondo quanto ha riportato The Athletic, tutti i possibili acquirenti del club hanno espresso la volontà di voler avere in società la Granovskaia: la dirigente è stato recentemente nominato migliore di un club europeo da Tuttosport ed è responsabile della chiusura della maggior parte dei contratti e delle trattative operate dal Chelsea in questi anni. Ecco perché la sua continuità è così importante per i nuovi proprietari, che sbarcheranno a Londra poco prima dell'inizio del mercato estivo.

In base alle informazioni riportate, nessuno vorrebbe toccare la Granovskaia dalla sua posizione e le sue funzioni non subiranno alcun cambiamento rispetto a quanto svolto da quando è arrivata a Londra. Nonostante la cessione da parte del magnate russo sia l’attuale amministratrice delegata del club inglese che Peter Cech, direttore sportivo, sarebbero intenzionati a guidare il nuovo progetto del Chelsea e comunicheranno la loro risposta nelle prossime settimane.