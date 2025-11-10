In questa partita giocata in condizioni apocalittiche è stato segnato uno dei gol più belli dell’anno

Sotto una fitta nevicata e a -5 gradi, l’Atlético Ottawa conquista il suo primo titolo di Canadian Premier League battendo 2-1 ai supplementari il Cavalry FC. Decisiva la doppietta di David Rodríguez in una finale surreale giocata tra spazzaneve, gelo e un pubblico eroico.

In una notte da film, tra neve e gelo, l’Atlético Ottawa ha conquistato il suo primo storico titolo della Canadian Premier League, battendo 2-1 ai supplementari il Cavalry FC di Calgary. A decidere la finale, giocata in condizioni quasi proibitive al TD Place Stadium, è stato David Rodríguez, autore di una doppietta e dell’indimenticabile gol vittoria al 106°.

La gara, inizialmente posticipata per via dell’intensa nevicata, ha richiesto l’intervento di decine di addetti armati di pale e spazzaneve per liberare il campo. Anche alcuni giocatori hanno contribuito a rendere praticabile il terreno di gioco, mentre gli altoparlanti dello stadio invitavano i tifosi infreddoliti a non lanciare palle di neve sul campo. Le temperature sono scese fino a -8°C.

Ottawa campione nella bufera: l’Atlético vince la CPL tra neve, gelo e magia di Rodríguez

Il Cavalry FC era passato in vantaggio al 32’ grazie a un rigore trasformato da Fraser Aird, ma Rodríguez ha risposto pochi minuti dopo con una spettacolare rovesciata che ha rimesso tutto in equilibrio.

Dopo 90 minuti combattuti e rallentati dalla neve, i supplementari hanno regalato il momento più atteso: Rodríguez, servito da un lungo lancio di Manny Aparicio, ha battuto il portiere Marco Carducci con un preciso pallonetto, consegnando all’Ottawa il trionfo e la North Star Cup.

“Questa è stata la mia serata, non la dimenticherò mai”, ha dichiarato Rodríguez, visibilmente emozionato. “Sono grato ai miei compagni e agli allenatori, abbiamo lottato fino all’ultimo”.

Per l’Atlético Ottawa, affiliato alla società spagnola Atlético Madrid, si tratta del primo successo nazionale dopo la finale persa nel 2022 contro il Forge FC.

Il Cavalry, campione in carica, ha dovuto arrendersi all’entusiasmo e alla determinazione dei padroni di casa, che hanno trasformato una tormenta di neve in una notte di gloria.