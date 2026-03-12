In Inghilterra nessuno si spiega perché Donnarumma ha tolto la mano dalla palla sul gol del Real

Perché sul primo gol segnato dal Real Madrid al Manchester City Gigio Donnarumma ha lasciato passare il pallone che poteva agevolmente fermare con la mano? In Inghilterra molti cercano una spiegazione, Joe Hart ha provato a ipotizzare cosa ha pensato in quel momento il portiere della nazionale.

Tra colpevole per il primo gol concesso a Valverde in Real Madrid-Manchester City oppure eroe per aver tenuto aperto il discorso qualificazione parando il rigore a Vinicius sullo 0-3 (che sarà il risultato finale), la bilancia per Gigio Donnarumma – nei giudizi dati in Inghilterra da opinionisti e tifosi – pende più dalla parte del considerare decisiva in negativo la prova del portiere della nazionale. Il ragionamento è che pesa maggiormente la grave incertezza che ha di fatto spianato la strada alla squadra di Arbeloa.

Il grave errore di Donnarumma sul primo gol segnato dal Real Madrid al Manchester City

La domanda che si fanno in molti, vedendo e rivedendo l'azione conclusa da Valverde con l'aggiramento di Donnarumma e l'appoggio del pallone nella porta vuota, è perché mai l'ex milanista abbia palesemente ritirato la mano sinistra dalla sfera, che sembrava agevolmente a portata del suo guantone. Il gesto è evidente nei replay: proprio quando sta per intercettare il pallone toccato da Valverde, il 27enne portiere stabiese decide di non afferrarlo, togliendo la mano e di fatto consegnando un facile gol all'uruguaiano, peraltro in serata di grazia come dimostrerà la sua tripletta.

Cosa è successo a Donnarumma: perché ha lasciato passare il pallone regalando il gol a Valverde

L'ipotesi più probabile è che Donnarumma in quel frangente abbia perso la percezione esatta di dove si trovasse, anzi più precisamente di dove sarebbe finito nel momento in cui ha iniziato la scivolata, temendo di arrivare a impattare il pallone con la mano fuori area. Anche in questo caso chiaramente resta il grave errore, visto che nelle immagini si vede bene come abbia in visuale le righe dell'area.

È proprio questa la spiegazione che della vicenda dà Joe Hart, ex portiere della nazionale inglese (e del Torino tra le altre): "Col senno di poi tutti diranno: ‘Le sue mani sono ancora dentro l'area'. Ma da quest'angolazione quello che vedo è che Donnarumma è già lanciato, sta uscendo a tutta velocità e pensa: ‘Intervengo in scivolata fuori dall'area'. Poi, quando il pallone gli passa accanto, si rende conto di stare uscendo dall'area e prende una decisione calcolata: ‘Sai che c'è? Non voglio concedere un rigore o rischiare un rosso diretto, meglio sacrificare il gol'. Quando riguarderà l'azione, si renderà conto che poteva usare le mani, ma con l'impeto con cui stava attaccando quel pallone pensava solo ‘intervento, intervento, intervento fuori dall'area', e non si è accorto che le mani erano ancora dentro l'area".