Alessia Tarquinio mostra il suo telefono a Valverde dopo Real-City: c’è il Pallone d’Oro, lui lo merita

Nel dopo partita di Real Madrid-Manchester City, Federico Valverde, autore della bellissima tripletta che ha deciso il match, ha ‘ricevuto’ in diretta un Pallone d’Oro virtuale da Alessia Tarquinio.

"Federico Valverde è il giocatore più sottovalutato del pianeta", dice il suo compagno nel Real Madrid Trent Alexander-Arnold, dopo che il 27enne ‘tuttocampista' uruguaiano (gli manca solo di giocare da portiere) ha segnato mercoledì sera una tripletta mostruosa, per bellezza e peso specifico, al Manchester City. Un 3-0 che mette la squadra di Guardiola con mezzo piede fuori dalla Champions League già negli ottavi: il match di ritorno si annuncia come una salita ripidissima.

Nel Real cambiano gli allenatori, cambiano le stelle, gli attacchi sono così ipertrofici che non c'è stagione in cui qualcuno non tiene il muso perché costretto a restare fuori più di altri, ma una cosa rimane sempre la stessa: la maglia da titolare consegnata prima di ogni partita a Valverde. Che dal canto suo conosce bene qual è il suo ruolo in cartellone, visto che è abituato da sempre a correre in campo anche per gli altri, oltre a segnare reti spesso meravigliose.

Federico Valverde da Pallone d'Oro: Alessia Tarquinio glielo mostra in diretta sul suo telefono

Fede è uomo dal basso profilo per natura, allora tocca agli altri dire che sì, anche se non si chiama Mbappè o Vinicius, lui è un calciatore degno di vincere il Pallone d'Oro. Anzi, glielo ‘consegna' in diretta TV Alessia Tarquinio durante l'intervista posta partita su Prime Video: la giornalista tira fuori il suo telefonino e lo mostra a Valverde, che quando vede che c'è l'immagine del Pallone d'Oro scoppia a ridere. La Tarquinio poi chiude il siparietto ricordando al madridista che il telefono è suo e glielo deve restituire…

"Fede non ci delude mai, non ci sono più parole per lui. Anche quando ero al Liverpool lo ammiravo", spiega ancora Alexander-Arnold. Non può che unirsi al coro di elogi per l'uruguaiano anche il tecnico merengue Alvaro Arbeloa: "Valverde è tutto quello che un giocatore del Real Madrid dovrebbe essere".

La tripletta poteva essere un poker: "Vinicius mi ha chiesto se volevo tirare il rigore"

Peraltro la tripletta avrebbe potuto essere un poker, come svela lo stesso Valverde: "Vinicius mi ha chiesto se volevo tirare il rigore. Vini è una leggenda del Real Madrid, è un grande amico, io e altri compagni di squadra gli abbiamo detto di tirarlo lui. Vini ha sbagliato? Sono cose che capitano, fa parte del calcio".