In Giappone prima della gara di campionato dalle tribune si alza un solo coro: è per Totò Schillaci La scomparsa di Totò Schillaci ha scosso il mondo del calcio e non solo in Italia. Sabato pomeriggio in occasione della partita del massimo campionato giapponese, Iwuata-Fukuoka, i tifosi hanno voluto ricordare l'eroe di Italia 90. Che si fece amare anche nel Sol Levante con la maglia del Jubilo.

A cura di Alessio Pediglieri

La scomparsa di Totò Schillaci ha sconvolto il mondo del calcio. Giorni di dolore e costrizione per la morte a soli 59 anni dell'eroe di Italia 90 che fece innamorare un Paese intero e tributo finale su tutti i campi prima dell'inizio delle partite. Ma anche dall'altra parte del mondo c'è stato chi non ha dimenticato Totò: il Giappone. Prima della gara di campionato tra Iwuata e Fukuoka dalle tribune si è alzato un solo grido: "Totò, Totò Schillaci!"

L'emozionante saluto a Totò Schillaci da parte dei tifosi giapponesi

Tutti hanno assistito e seguito il minuto di silenzio per Totò Schillaci che la FIGC ha richiesto su tutti i campi di calcio, così come il commovente pre partita al Barbera prima della gara del Palermo contro il Cesena, ma il momento più emozionante ed inatteso è arrivato dall'altra parte del mondo, in Giappone in occasione della partita di campionato tra Iwuata e Fukuoka. Poco prima del fischio d'inizio dalle tribune è salito all'unanimità un coro che ha scandito il nome di Totò Schillaci, cui è seguito un lungo applauso

Perché anche in Giappone hanno voluto ricordare Schillaci

Perché Totò Schillaci è stato ricordato dai tifosi giapponesi prima della partita? La risposta è semplice e risale alla scelta di Totò di partire per il Giappone diventando l'antesignano di tantissimi altri giocatori che negli anni successivi scelsero il Sol Levante. Era il 1994 e il calcio giapponese stava ancora provando ad alzare la testa e trovare un po' di visibilità. Cercandola anche attraverso i campioni esteri, tra cui Schillaci che lasciò l'Inter e l'Italia per l'avventura asiatica. Firmò per lo Jubilo Iwata – che lo ha ricordato – dove restò per tre stagioni. Giocò 86 partite e fu una vera e propria macchina da gol con 58 reti e vincendo anche un campionato giapponese.

Il tributo a Schillaci sui campi d'Italia, l'emozione di Palermo

Su tutti i campi di calcio si è osservato un minuto di silenzio e lo si ripeterà per tutto il weekend per ricordare Totò Schillaci. Uno dei momenti più toccanti è avvenuto sabato pomeriggio al Barbera per la sfida del Palermo al Cesena. Prima della gara, poi finita 0-0, tutti i gol di Schillaci a Italia 90 sono andati sul megaschermo mentre tutti i tifosi rendevano omaggio all'ex campione azzurro con una maglia gigante della Nazionale è spuntata in tribuna tra cori e canti. In campo, tutti i giocatori si sono presentati con la mitica casacca 19 di Totò in Nazionale.