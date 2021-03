Per l'andata degli ottavi di finale di Europa League le favorite non hanno deluso le attese. Per le italiane sono arrivati due risultati positivi: il pareggio ad Old Trafford (1-1) del Milan contro il Manchester United, e la limpida vittoria all'Olimpico della Roma (3-0) sullo Shakhtar Donesk. Poi, le altre partite con le squadre inglesi che hanno festeggiato, così come l'Ajax e le spagnole tutte rispettando le attese della vigilia.

Il Tottenham rinasce grazie al suo uomo migliore, Harry Kane che segna la doppietta della sicurezza in attesa della partita di ritorno contro la Dinamo Zagabria in programma la prossima settimana. Due reti che rilanciano l'attaccante inglese che quest'anno soprattutto in Europa aveva stentato. Una gara controllata e ben gestita dagli uomini di Mourinho che adesso hanno un piede nei quarti di finale di Europa League. Come l'altra inglese impegnata, l'Arsenal che ha saputo fare ancor meglio dei concittadini: 3-1 in Grecia in casa dell'Olympiakos. Apre le marcature l'ex bimbo prodigio Odegaard, chiude Lacazette, nel mezzo spazio e gloria per Gabriel.

Tutto facile anche per l'Ajax che stenta per un tempo intero prima di prendere le distanze allo Young Boys. Svizzeri mai realmente in partita anche se nel primo tempo regge lo 0-0. Poi, i gol: si inizia da Klaassen per poi passare a Tadic e Brobbey nel finale, con un 3-0 che spalanca le porte per i quarti di finale di Europa League. Bene anche le spagnole con il Granada padrone in casa e che doma il piccolo Molde 2-0 con i gol di Molina e Soldado. Vittoria esterna per il Villarreal, sul campo della Dimano Kiev con un perentorio 0-2 firmato Torres e Albiol.

Le gare di andata degli ottavi di finale di Europa League