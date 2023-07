In campo con 12 giocatori per un minuto: la panchina avversaria si ribella e l’arbitro interviene Episodio incredibile durante una partita di Copa Sudamericana: il Santos ha giocato con 12 giocatori per quasi un minuto ma la panchina del Blooming si è ribellata e l’arbitro è intervenuto.

A cura di Vito Lamorte

Un episodio clamoroso si è verificato durante una partita di Copa Sudamericana. Per quasi un minuto il Santos ha avuto in campo un calciatore in più rispetto al rivale, a causa di un'incomprensione che si è verificata in occasione di una sostituzione. Stiamo parlando di un match ufficiale della CONMEBOL, non di amichevoli o altro: a Vila Belmiro era di scena il club boliviano del Blooming e la gara si è concluso con un pareggio per 0-0.

Al minuto 18′ della ripresa, il tecnico dei brasiliani Pablo Turra ha deciso di effettuare tre cambi per provare a svegliare la squadra, nonostante non avesse più possibilità di passare alla fase successiva del torneo: sono entrati Rodrigo Fernández, Lucas Lima e Mendoza al posto di Miguelito, Lucas Barbosa e Camacho ma quest'ultimo non ha capito che doveva lasciare il campo e così il Santos è rimasto in 12 giocatori sul terreno di gioco.

Il gioco è ripartito fino a quando, dalla panchina del club boliviano, diretto dall'argentino Carlos Bustos, hanno iniziato a protestare l'arbitro per quanto stava accadendo.

Dopo aver valutato la situazione il direttore di gara ha deciso di ammonire il capitano del Santos per quanto era appena accaduto.

Il Santos sta attraversando un contesto molto complicato e il caos che si è venuto a creare in occasione delle sostituzioni dell'ultima partita è solo l'ultimo dei problemi.

I brasiliani vengono da undici partite di fila senza vittorie in tutte le competizioni, con cinque sconfitte e sei pareggi che non aiutano né il morale della squadra né quello dell'ambiente: il Santos è vicino alla zona retrocessione nel Brasileirao e in Sudamericana non è riuscito a superare il girone.

La crisi di risultato ha portato all'addio dell'allenatore Odair Hellmann la scorsa settimana e all'arrivo di Paulo Turra: la situazione è molto complessa ed è difficile giudicare il lavoro del neo tecnico in così poco tempo ma ci sono diversi punti interrogativi sul prossimo futuro del Santos.