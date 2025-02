video suggerito

In campo 12 contro 11, è successo nel campionato olandese: colpa di una svista clamorosa L’episodio è accaduto durante la partita tra Heerenven e Fortuna Sittard. Al momento di una doppia sostituzione si verifica il pasticcio, né l’arbitro né i suoi collaboratori se ne accorgono. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Un portiere più undici giocatori di movimento, totale 12 calciatori. Tanti ne erano quelli del Fortuna Sittard nella sfida contro l'Heerenven valida per 21ª giornata della Ederivisie (la massima serie olandese). L'episodio è accaduto all'88° minuto, né l'arbitro né i suoi collaboratori se ne sono accorti. In quel momento il risultato era sul 2-1 per gli avversari, la squadra allenata da Robin van Persie: è stato grazie all'ex calciatore che l'errore macroscopico è stato scoperto. Di lì a poco sarebbe arrivato il gol del pareggio (2-2) nonostante quelle precedenti circostanze tanto grottesche quanto illecite da regolamento.

Come ha fatto l'arbitro a non accorgersi che il Fortuna era in 12

Com'è stata possibile una cosa del genere? Il grande e clamoroso equivoco è avvenuto in occasione del doppio cambio effettuato dal Fortuna: dentro Grujcic e Johnson, fuori Fosso e Dahlhaus. Quello che si verificherà realmente sarà ben diverso da quanto indicato con la lavagnetta luminosa. Qualcosa, però, è andato storto: Dalhaus non è uscito effettivamente dal campo tanto da regalare alla su squadra la superiorità numerica (in 12 contro 11) per oltre un minuto, fino all'88:49 per la precisione.

Cosa o chi ha tratto in inganno il direttore di gara e i suoi collaboratori? Il numero 20 del Fortuna, Edouard Michut, accortosi della segnalazione della sostituzione, s'è diretto verso il centro del campo assieme a Fosso (il giocatore che è stato regolarmente sostituito) e ha salutato i due compagni di formazione che stavano per entrare. L'altro, (Dalhaus) invece di abbandonare il rettangolo verde e sedersi in panchina, s'è avvicinato al suo allenatore, Bujis, per ricevere istruzioni su come comportarsi in quella porzione di match che s'è rivelata decisiva per strappare il pareggio.

Le proteste di van Persie attirano l'attenzione degli arbitri

Uno dei primi ad accorgersi di quella situazione è stato Robin Van Persie: recatosi dal quarto uomo, ha segnalato l'errore e protestato allargando le braccia, manifestando fastidio e stupore. Solo in quel momento l'uomo in più del Fortuna è stato fatto uscire dal campo. Un minuto dopo, 90°, è arrivato la rete del 2-2 realizzata da Guth.

La federazione olandese valuta quale decisione prendere

La KNVB (la federcalcio olandese) non ha ancora preso un provvedimento al riguardo, s'è limitata a informare l'Heerenven che lo farà solo dopo aver ricevuto il parere dell'Ifab (International Football Association Board) sulla possibilità o meno che la partita debba essere ripetuta anche alla luce del fatto che il gol 2-2 è avvenuto dopo che l'arbitro rimediato all'errore tecnico e senza alcuna compartecipazione del 12° in campo all'azione.

"Il Fortuna Sittard aveva 12 uomini in campo prima del lancio che ha portato al calcio d'angolo da cui è scaturito il gol – le parole di van Persie a fine incontro -. Una cosa del genere è impossibile e così ho detto al quarto uomo: Non pensi sia il caso di intervenire? È scandaloso".