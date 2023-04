In Bayern-Dortmund l’errore è clamoroso: pessima figuraccia del portiere nel Klassiker di Bundesliga Gregor Kobel è stato protagonista di errore incredibile nella super sfida di Bundesliga tra Bayern Monaco e Dortmund. Mani nei capelli e sguardo perso per il portiere giallonero che ha aperto alla goleada vittoriosa dei bavaresi alla prima di Tuchel in panchina.

A cura di Alessio Pediglieri

Bayern Monaco-Borussia Dortmund era la partita più attesa di tutta la Bundesliga perché poteva decidere la lotta al vertice in classifica, alla 26a giornata che vedeva i gialloneri primi ma con solo un punto di vantaggio. E puntualmente c'è stato il ribaltone, con il successo dei bavaresi di Tuchel, facilitati nel successo anche da un avvio tutt'altro che complicato, complice un clamoroso errore del portiere del Dortmund, Gregor Kobel.

Era il debutto ufficiale sulla panchina del Bayern per Thomas Tuchel subentrato in panchina del club bavarese dopo il sorprendente esonero di Nagelsmann, e tutti erano in attesa di vedere come si sarebbe comportato il Bayern nel suo nuovo corso tecnico. Giudizio in parte rimandato perché i campioni in carica hanno avuto vita facile nel Klassiker tedesco contro un Borussia Dortmund subito in disarmo.

L'avvio di quello che tutti si aspettavano dovesse essere un match più che equilibrato con gli uomini di Terzic primi in classifica, si è trasformato in una partita in discesa per i padroni di casa. Demerito della difesa giallonera che in soli 23 minuti si è ritrovata sotto di tre gol, grazie ad un exploit di Muller autore di una doppietta ma soprattutto per il clamoroso liscio del portiere ospite Gregor Kobel: su un lancio velleitario da oltre centrocampo, la palla è finita al limite dell'area con l'estremo del Dortmund che si è apprestato al rilancio immediato, fallendo l'impatto col pallone.

Così è arrivato il più clamoroso degli autogol che ha fatto esplodere la Allianz Arena dopo soli 13 minuti di gioco. Entusiasmo sfrenato per i giocatori di Tuchel e i loro tifosi e disperazione autentica per Kobel che ha compreso immediatamente la portata del suo clamoroso errore. Pur non avendo nemmeno toccato la palla, per il regolamento federale in Bundesliga gli è stato assegnato comunque autorete, aggiungendo l'indelebile beffa sul tabellino del match all'imbarazzo del gesto in campo.

Per Kobel mani nei capelli e sguardo perso nel vuoto, poi – ancora evidentemente frastornato – l'uno-due micidiale di Muller che ha punito il Dortmund decidendo il Klassiker con due reti nel giro di 5 minuti fissando il punteggio a fine primo tempo già su un perentorio 3-0. Poi, il poker di Coman a inizio di ripresa prima dei gol validi solamente per la statistica, da parte del Dortmund che ha provato – senza riuscirci – a rientrare in partita nel finale con le reti di Can e di Malen.