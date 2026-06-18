Elisa Longo Borghini vince e manda in tilt le inseguitrici: Reusser e Niewiadoma sbagliano strada

Nel finale della 2a tappa del Giro di Svizzera Women, vinta da Elisa Longo Borghini, Marlen Reusser e Kasia Niewiadoma che stavano inseguendo sono andate in confusione: clamoroso errore di percorso e sogni di gloria infranti.

Il Giro di Svizzera Women ha vissuto nella seconda tappa in programma, la Locarno-Locarno di circa 105 chilometri, un epilogo a dir poco sorprendente quando nel convulso tratto conclusivo del circuito cittadino Marlen Reusser (Movistar Team) e Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Canyon/SRAM zondacrypto) hanno clamorosamente sbagliato strada. Una distrazione fatale che ha vanificato ogni tentativo di rimonta nei confronti di Elisa Longo Borghini che ha tagliato il traguardo in solitaria.

Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ha conquistato la tappa 2 del Giro di Svizzera femminile, con un attacco solitario negli ultimi chilometri, tenendo duro fino al traguardo. Marlen Reusser e Katarzyna Niewiadoma-Phinney hanno invece concluso insieme al gruppo, entrambe a +57″ dalla vincitrice, perdendo contatto con le altre inseguitrici che ha visto Sarah van Dam arrivare 3ª davanti a Steffi Gaberlin. Fin qui la cronaca sportiva dell'esito della corsa ma nel finale di frazione è successo un clamoroso imprevisto che ha visto protagoniste proprio Reusser e Niewiadoma.

Il clamoroso errore di Reusser e Niewiadoma: sbagliano strada e si ritrovano tra le auto in sosta

Dalle riprese dell'elicottero che stava seguendo le atlete in tempo reale si vede perfettamente un gruppetto di inseguitrici impegnate a giocarsi la vittoria di tappa, in inseguimento a Logno Borghini, fuggitiva in solitaria. Improvvisamente, però, di fronte ad una curva verso sinistra, deviazione indicata da una segnaletica temporanea Reusser e Niewiadoma hanno preso la direzione sbagliata, tirando dritto tra auto e ambulanze in sosta.

Solamente la terza ciclista, Sarah Van Dam, che era in coda al gruppetto, ha dimostrato maggiore lucidità e attenzione riuscendo a imboccare la traiettoria corretta anche se visibilmente stupita, quasi fermandosi per capire chi avesse davvero sbagliato. Così come l'operatore in elicottero che per alcuni istanti non ha saputo più chi inquadrare. Per le due cicliste, una topica clamorosa e decisiva: ritornate faticosamente nel percorso, sono state raggiunte dal gruppo principale che inseguiva, perdendo ogni speranza di vittoria.