In Australia provano un nuovo schema su punizione, il risultato è imbarazzante: sembra una comica

Verso la fine della partita valida per 5a giornata del Gruppo C di Championship, il campionato australiano di seconda categoria, tra Avondale FC e North West Sydney Spirit è accaduto l'impensabile, che ha reso ridicoli i giocatori di casa a seguito di un improbabile schema su calcio di punizione. Tre giocatori si sono posizionati davanti alla palla, pronti a sorprendere la difesa avversaria per poter incrementare il vantaggio che già avevano acquisito: ma il risultato finale è stato a dir poco imbarazzante.

Lo schema improponibile dell'Avondale: in tre sul pallone, nessuno lo calcia

Su indicazione dell'arbitro, l'Avondale ha potuto usufruire dai una interessante punizione vicino al vertice sinistro dell'area di rigore avversaria: un calcio piazzato che i giocatori hanno sfruttato per mettere in atto uno schema evidentemente provato e riprovato in allenamento. In tre si sono presentati sul pallone: Blake Carpenter, Luca Tevere e Aamir Abdallah così da confondere la difesa su chi avrebbe calciato.

Ma a barriera schierata e sul fischio arbitrale tutto è andato nel peggiore dei modi: Tevere e Carpenter hanno effettuato le rispettive finte, con Abdallah che avrebbe dovuto calciare ma che è andato a sua volta in totale confusione. Invece di calciare, supera il pallone, scivola, cade e deve ritornare sui propri passi per una punizione oramai senza più senso.

L'Avondale vince comunque, ma sul web si scatena il sarcasmo feroce

Alla fine Abdallah ha servito con il sinistro Tevere, che ha provato a dribblare un avversario con un tunnel, ma la palla è stata recuperata dalla difesa ben schierata e l'attacco si è esaurito in pochi secondi. Nulla di male per i padroni di casa che hanno mantenuto il vantaggio fino al 90′, riuscendo a raggiungere la testa al girone con 11 punti, davanti a Preston Lions (6), North West Sydney Spirit (5) e Canberra FC (4), qualificandosi di fatto al turno successivo. Tuttavia, l'episodio della punizione non è passato inosservato e sui social si è scatenata l'ilarità dei tifosi che non hanno perdonato la colossale pacchiana topica, in una serie di post e messaggi che hanno messo alla berlina i giocatori dell'Avondale.