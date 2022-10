In 10 partite non ha subito nemmeno un gol, ma non è primo in classifica: il paradosso del Burgos Nel calcio di oggi mantenere la porta inviolata è molto più complicato ed è difficilissimo realizzare un record d’imbattibilità per i portieri. Ma c’è una squadra in Spagna che non ha ancora subito gol: è il Burgos.

A cura di Alessio Morra

Una delle più grandi differenza tra il calcio di oggi e quello di venti o trent'anni fa sta nel fatto che tutte le squadre provano a giocarsela. Ciò significa una maggiore propensione a un calcio offensivo da parte di chiunque e un maggior numero di gol da parte di ogni compagine. E in soldoni questo sta pure a significare che è impossibile o quasi battere i record d'imbattibilità dei portieri. Ma c'è sempre un'eccezione che rappresenta la regola e che arriva direttamente dalla Spagna.

La storia del calcio ha avuto un'evoluzione semplice. Nel calcio di un tempo c'era un'espressione che andava per la maggiore: timore reverenziale. Oggi pure quello è scomparso. Un tempo non lontano le cosiddette ‘piccole' speculavano, cercavano lo 0-0, che a volte portavano pure a casa. Si cercava così il ‘famoso' punto in trasferta. O, al massimo, quelle squadre perdevano senza fare gol. Ora non è più così. Il calcio è cambiato, nessuno ha più il timore reverenziale e si gioca per segnare. Per questo motivo i principali record d'imbattibilità per i portieri sembrano quasi impossibili da battere. Sebastiano Rossi superò i 900 minuti nella stagione 1993-1994, mentre Buffon giunse fino a quota 973.

In Europa però c'è una squadra che ha mostrato che non prendere gol si può. Una squadra che sta frantumando primati e sta riscrivendo la storia, ma che però fa una fatica immane a fare gol. La versione perfetta del più classico catenaccio. Sicuramente sarebbe fiero di ciò Annibale Frossi, grande calciatore e allenatore italiano famoso pure per essere un teorico dello 0-0 come il risultato ideale.

Nella Segunda Division (la Serie B spagnola) c'è una squadra che ancora non ha subito gol: è il Burgos, che però non è primo in classifica, ma addirittura terzo. Uno schieramento iper difensivo fa felice il tecnico del Burgos, che non riesce a vincere con così tanta facilità. Ma questo al momento è secondario. La difesa di ferro della società castigliana è da record.

José Antonio Caro è il portiere del Burgos.

18 punti per il Burgos, uno in meno dell'Alvaes, due del Las Palmas. Terzo posto dopo dieci giornate. Un grande inizio per questa squadra che non ha preso nemmeno un gol in campionato. Dieci partite e dieci clean sheet. Pazzesco. Ma di gol ne hanno realizzati solo sei, tre nell'ultima di campionato.

Per il momento il numero uno degli Hijos de Frio è imbattuto e cerca un primato da scrivere nella pietra, ma anche il reparto offensivo per motivi opposti sta per scrivere la storia. Sei gol appena in dieci partite. Il bilancio è di 4 vittorie (3 per 1-0), 6 pareggi e 0 sconfitte. Il Burgos sogna in grande con una difesa fenomenale, ma sognano pure i prossimi avversari che vogliono essere i primi a bucare il portiere Caro.