Impressionante progressione di Darwin Nunez: sembra un motorino, vola a 38 km/h Il giovane attaccante uruguaiano del Liverpool ha segnato il gol decisivo per la vittoria sul West Ham ma ha anche fatto registrare un record di velocità assoluto, al suo primo anno in Premier League.

A cura di Alessio Pediglieri

L'attaccante del Liverpool Darwin Nunez è riuscito a prendersi il vanto a soli 23 anni e al debutto assoluto in Premier League, di essere entrato di prepotenza nella storia del calcio inglese. E lo ha fatto velocemente, precorrendo i tempi ma anche in senso stretto del termine perché quanto visto in campo nella sfida tra Liverpool e West Ham è stato qualcosa di eccezionale.

Per Nunez la stagione non è era iniziata al meglio: arrivato in estate a Liverpool dopo essersi unito al club di Anfield dal Benfica, con un trasferimento da 85 milioni di sterline, ha sofferto l'adattamento al calcio inglese e alla sua nuova realtà. Dopo essersi messo in bella mostra e aver segnato nella vittoria dei reds nel Community Shield sul Manchester City e anche trovando subito il gol, nel pareggio esterno del Liverpool con il Fulham, nella partita di apertura della stagione di Premier League, Nunez ha rischiato di rovinare tutto subito dopo. Il suo debutto ad Anfield davanti al proprio pubblico, infatti, è stato a dir poco disastroso, con una espulsione rimediata contro il Crystal Palace.

Darwin Nunez è riuscito a cancellare quella deludente parentesi e si è ritagliato sempre più un posto da titolare nell'undici iniziale di Klopp, finalmente con ottimi numeri che stanno confermando la bontà della scelta estiva di investire tantissimi soldi sul talento uruguaiano: dopo 12 partite è andato a segno già cinque volte, compresa l'ultima partita del Liverpool contro il West Ham che è anche coincisa con il primo gol davanti al proprio pubblico.

Durante la partita, che Nunez ha iniziato da titolare per poi venire sostituito da Jurgen Klopp a inizio ripresa, ha anche stabilito un record che lo ha ufficialmente decretato quale nuovo giocatore più veloce nella storia della Premier League. "Ha sentito un po' di fatica muscolare nelle gambe" ha spiegato il tecnico dei reds. "Ero un po' preoccupato per i suoi continui sprint e mi sono detto che non era il caso di rischiarlo ulteriormente. Sta facendo bene e adesso anche i numeri lo dicono".

Numeri da primato perché la sua progressione avvenuta ad inizio partita, dopo soli tre minuti di gioco, è stata qualcosa di impressionante ed è stata cronometrata facendo registrare una velocità massima di 38 km/h. Una velocità da crociera che gli ha permesso di scalzare da questo particolare primato, Kyle Walker che, nel 2020 con la maglia del Manchester City, si era fermato – si fa per dire – solo a 37,802 km/h. Terzo, sul podio, l'ala dei Wolves, Adama Traore che ha registrato una velocità massima di 37,787 km/h, mentre il difensore del Manchester United, Aaron Wan-Bissaka e l'ex ala dell'Aston Villa Trezeguet sono al quarto posto a pari merito a 37,594 km/h.

Ma per Nunez non è una assoluta novità: la scorsa stagione, l'ala uruguaiana aveva fatto registrare la seconda velocità massima in tutta la Champions League quando ha raggiunto i 36,5 km/h con la maglia del Benfica e finendo dietro al solo Mbappè. La stella del Paris Saint-Germain è al momento ancora saldamente al comando dei migliori sprinter d'Europa con 36,7 km/h, registrata nell'ultimo incrocio di Champions contro il Real Madrid.