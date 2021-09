Immobile per problemi fisici e Insigne per motivi personali lasciano il ritiro dell’Italia Brutte notizie per l’Italia di Mancini in vista della sfida contro la Lituania. Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno lasciato il ritiro azzurro; problemi muscolari per l’attaccante della Lazio, motivi personali per il giocatore del Napoli. In precedenza era toccato a Verratti e Pellegrini, anche Zaniolo preoccupa.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia di Roberto Mancini perde i pezzi in vista di Italia-Lituania. Dal ritiro azzurro se ne vanno nella giornata di martedì 7 settembre Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, che pur erano stati protagonisti della giornata di dichiarazioni azzurre per la vigilia. L'attaccante della Lazio nelle parole di Roberto Mancini, che lo aveva difeso nell'incalzare delle domande sulla sua evidente difficoltà nel trovare la via del gol, il ‘Magnifico' per essere stato in conferenza con il ct.

Immobile e Insigne non ci saranno nell'ultimo impegno azzurro di mercoledì a Reggio Emilia: problemi fisici per il laziale, motivi personali per il napoletano che hanno già lasciato il ritiro per fare rientro immediato nei rispettivi club nella serata di martedì. Immobile ha accusato un risentimento muscolare nell'ultima rifinitura che aveva anzitempo interrotto mentre per ‘il Magnifico' del Napoli i motivi riguardano la sfera personale.

Dunque, Roberto Mancini dovrà rifare i conti con gli uomini a disposizione che sono sempre meno, visto che avevano già salutato la compagnia anche Verratti e Pellegrini e lo stesso Zaniolo nell'allenamento di martedì non era apparso in perfette condizioni fisiche. Dopotutto lo stesso ct lo aveva accennato in conferenza: sarà lo stato di forma dei giocatori a decidere quale formazione scenderà in campo.

Un po' più a sorpresa il forfeit di Lorenzo Insigne che aveva parlato alla stampa senza manifestare alcun pensiero di abbandono: "Domani contro la Lituania faremo una grane prestazione, basta rimanere concentrati e non dare spazio alle critiche. Conosciamo la forza del gruppo che abbiamo creato e non ci faremo influenzare da nessuno", aveva detto ai giornalisti presenti in vista dell'ultimo match prima della ripresa del campionato. Ma il tutto a Reggio Emilia, avverrà a questo punto, senza di lui.