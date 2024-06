video suggerito

Ilicic show, in gol con la Slovenia dopo quasi 3 anni: prenota un posto per gli Europei 2024 Josip Ilicic torna al gol con la Slovenia dopo quasi 3 anni dall’ultima volta. L’ex fantasista dell’Atalanta prenota un posto agli Europei dopo essere stato chiamato tra i pre-convocati della Nazionale di Matjaz Kek. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Contro la Russia a ottobre 2021 Josip Ilicic realizzò il suo ultimo gol con la maglia della Nazionale della Slovenia. Un assist a novembre dello stesso anno contro la Slovacchia e poi l'ultima presenza in campo nella sfida terminata 2-1 contro Cipro. Da quel momento in poi Ilicic non ha mai più vestito la maglia del suo Paese. Tra problemi personali e una condizione fisica da ritrovare, il fantasista sloveno ha poi lasciato l'Atalanta dopo aveva incantato il mondo intero con le sue magie per fare ritorno al Maribor.

Qui, dall'estate 2022 ad oggi si è ritrovato segnando 11 gol in 2 stagioni che gli sono valse la chiamata tra i pre-convocati della Slovenia per gli Europei 2024. Oggi, in occasione dell'amichevole vinta 2-1 contro l'Armenia, è stato lui a segnare la rete della vittoria con un sinistro perfetto sotto l'incrocio che sa di liberazione. Dopo quasi 3 anni Ilicic è tornato al gol con la Slovenia prenotando un posto agli Europei agli ordini del Ct Matjaz Kek.

Ilicic entra in campo e dopo 4 minuti mette a segno il gol vittoria

Ilicic aveva cominciato dalla panchina la sua partita. Il Ct della Slovenia decide così di mandarlo in campo al minuto 59 al posto di Vipotnik. Gli bastano 4 minuti all'ex Atalanta per siglare il timbro al 62′ grazie a una giocata delle sue. Un gol marchio di fabbrica di Ilicic realizzato in modo pregevole.

Il fantasista entra in area di rigore e col destro rientra sul mancino e scaraventa in porta un pallone che si insacca alle spalle del portiere. È il gol della liberazione che fa esultare tutti i suoi compagni e anche lo stesso Ct che potrebbe avere fortemente bisogno delle giocate di Ilicic agli Europei.

Il 36enne sloveno ha dimostrato ulteriormente quanto sia stata importante per lui la parentesi a Maribor dopo la delicata vicenda personale. Ilicic si è ritrovato, ha ritrovato fiducia e soprattutto ha mostrato tutte quelle caratteristiche tecniche che lo avevano messo tra i migliori calciatori al mondo fino a qualche anno fa. Insieme a Ilicic la Slovenia agli Europei si presenterà con altri giocatori importanti come Sesko e Oblak e anche i cinque ‘italiani': Bijol e Lovric (Udinese), Stojanovic (Sampdoria), Kurtic (Sudtirol) e Mlakar (Pisa).