Il West Ham esonera Lopetegui dopo 20 partite: gli inglesi hanno già scelto il sostituto L'avventura di Lopetegui sulla panchina del West Ham è giunta al capolinea. Gli inglesi hanno annunciato l'esonero, Potter in pole per sostituirlo ma era stato valutato anche Fonseca.

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Julen Lopetegui sulla panchina del West Ham è durata appena 20 partite: il club inglese ha comunicato oggi la decisione di esonerare l'allenatore a causa dei risultati negativi ottenuti nell'ultimo periodo, non in linea con le aspettative della società che avrebbe voluto percorrere un cammino diverso. Per lo spagnolo non è stata una stagione facile, a cominciare dall'estate in cui è stato a un passo dalla panchina del Milan, saltata poi dopo la contestazione dei tifosi rossoneri che si aspettavano un nome completamente diverso. Ora per lui è arrivato anche l'esonero che era ormai nell'aria già da diverse settimane, tanto che la dirigenza ha già ben in mente chi potrà sostituirlo.

Il West Ham esonera Lopetegui

La scelta era praticamente fatta e la società ha soltanto atteso il momento giusto per annunciare la sua decisione. Ieri Lopetegui era in campo regolarmente per dirigere l'allenamento del West Ham, consapevole di essere arrivato ormai al capolinea di questa avventura. Dopo appena 20 partite è stato sollevato dall'incarico perché "la prima metà della stagione 2024/25 non è stata in linea con le ambizioni del Club e il Club ha quindi adottato misure in linea con i suoi obiettivi", come scritto dagli inglesi nella nota ufficiale diramata questo pomeriggio.

Lo spagnolo era nel mirino da diverse partite e la sua squadra non è in un buon momento: nelle ultime due partite sono arrivate pesanti sconfitte e in campionato è appena quattordicesima, a sette punti dalla zona retrocessione. I sondaggi per il suo successore sono già stati portati avanti. Il West Ham tra gli altri ha valutato anche l'ingaggio di Fonseca, in un intreccio tutto a tinte rossonere che avrebbe riportato subito in gioco il portoghese, ma a quanto pare il favorito per la panchina degli Hammers è Potter che si prepara per un grande ritorno in Inghilterra dopo la fine disastrosa della sua avventura al Chelsea.