Il video mai visto della reazione di Guardiola appena dopo aver battuto l’Inter: è un fuoriclasse A distanza di tempo dalla finale di Champions vinta dal Manchester City contro l’Inter emerge un video sul comportamento di Guardiola subito dopo il triplice fischio.

A cura di Marco Beltrami

Pep Guardiola e il suo Manchester City sono reduci da una stagione trionfale. Il trionfo in Champions League ha permesso al mister catalano di piazzare il secondo triplete della sua carriera dopo quello al Barcellona. Nel calcio però non si vive di ricordi né di rendita e infatti l'ex centrocampista è già focalizzato sulla prossima annata in cui avrà l'occasione di ripetersi e provare a mettere in cascina anche il Mondiale per club.

Nel frattempo però a far fare a tutti un salto indietro nel tempo è stato un video diventato virale sul web e sui social emerso molto tempo dopo l'ultimo atto. Le immagini sono relative proprio alla finale di Champions tra Inter e Manchester City con gli inglesi che al termine di un match sofferto sono riusciti ad imporsi di misura sui nerazzurri bravi a tenere testa alla corazzata vincitrice della Premier.

Qualcuno si è soffermato con la fotocamera del suo smartphone sulla zona panchine, immediatamente dopo il fischio finale del confronto. Immortalate in particolare le azioni dei componenti della panchina, compreso Guardiola che aveva seguito il confronto in piedi. Nel momento del trionfo ecco che tutti i calciatori e gli addetti ai lavori del Manchester City si scatenano.

Chi si abbraccia, chi esulta in maniera incontrollata, chi corre in campo per prepararsi nel migliore dei modi alla premiazione e celebrazione. Solo una persona sembra mantenere l'aplomb, un atteggiamento sobrio e quasi "freddo". Si tratta proprio di Pep Guardiola che nonostante la tanto agognata vittoria si lascia andare ad un comportamento molto particolare che non si addice a chi ha vinto il trofeo più importante d'Europa.

Guardiola non esulta ma con passo deciso si avvia verso l'altra panchina andando a cercare gli sconfitti. Dopo aver superato la metà campo, si addentra nella zona riservata ai nerazzurri per salutare, consolare e anche complimentarsi con loro. In primis con Simone Inzaghi al quale Pep rivolge una calorosa stretta di mano. Una scena che è la fotografia perfetta della sportività e definisce Guardiola come un vero e proprio fuoriclasse anche in termini di correttezza.

D'altronde l'allenatore campione d'Europa ha poi dato seguito a questo atteggiamento anche davanti alle telecamere, spendendo parole bellissime nei confronti degli sconfitti e sottolineando il loro essere bravi nella preparazione della partita, e nell'effetto a sorpresa generato dalle scelte tattiche di Inzaghi. Ancora una volta applausi a scena aperta per Pep.