Il video di Ngamaleu sorpreso dalla fidanzata con l’amante famosa: è il caos, arriva la polizia

Il nazionale africano Nicolas Moumi Ngamaleu sorpreso dalla fidanzata e star russa Nikki Sey con un’altra donna: arriva la polizia scoppia il caos.
A cura di Marco Beltrami
Nicolas Moumi Ngamaleu è finito nell'occhio del ciclone in Russia. Il nazionale camerunense, che attualmente milita nella Dinamo Mosca, è stato accusato di infedeltà dalla sua fidanzata, molto popolare in patria. Si tratta di Nikki Sey, modella, cantante, musicista e influencer, che ha sorpreso il calciatore in compagnia dell’amante nella loro abitazione. È stata la stessa star, seguita da più di un milione di follower sui social, a divulgare i video che immortalano il momento dell’arrivo della polizia.

Ngamaleu pizzicato dalla fidanzata, i video finiscono online

Secondo i media russi, la ragazza, più volte messa in guardia dalle sue amiche, avrebbe deciso di tendergli una trappola. All’indomani del suo compleanno sarebbe tornata a sorpresa nella loro abitazione. Ngamaleu, come mostrato anche dai contenuti circolati su Internet, avrebbe impedito a Nikki e a un suo amico di entrare, costringendoli a chiamare la polizia.

Arriva la polizia, lo spostano di peso

All’arrivo degli agenti, il nazionale africano ha provato a opporre resistenza (“Non toccatemi”, ha ribadito più volte), ma alla fine ha dovuto cedere. Ngamaleu, in evidente imbarazzo, è stato anche spostato di peso, mentre Nikki iniziava a controllare chi ci fosse in casa. Ed ecco spuntare da una stanza l’altra donna, che ha provato a nascondere il volto dopo essersi resa conto della registrazione. A quanto pare anche lei è un personaggio famoso. Il fatto è stato ufficialmente denunciato alla polizia, con la popstar che ha poi lasciato la casa. La Federazione camerunense per ora non ha commentato la vicenda, così come il suo club.

Il calciatore africano in azione con il Camerun
Il calciatore africano in azione con il Camerun

Chi è Ngamaleu, la carriera tra Europa e Africa

Ngamaleu è stato convocato dal Camerun per affrontare la Repubblica Democratica del Congo il 13 novembre a Rabat, nei playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo CAF. La sua carriera è iniziata in patria, poi si è spostata in Austria e in Svizzera, con Altach e Young Boys. Dal 2022 veste la maglia della Dinamo Mosca, rientrando costantemente nel giro dei “Leoni indomabili”. Chissà che questa brutta figura non incida anche sulla sua carriera.

Calcio
Notizie
