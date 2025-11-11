Il video di Ngamaleu sorpreso dalla fidanzata con l’amante famosa: è il caos, arriva la polizia
Nicolas Moumi Ngamaleu è finito nell'occhio del ciclone in Russia. Il nazionale camerunense, che attualmente milita nella Dinamo Mosca, è stato accusato di infedeltà dalla sua fidanzata, molto popolare in patria. Si tratta di Nikki Sey, modella, cantante, musicista e influencer, che ha sorpreso il calciatore in compagnia dell’amante nella loro abitazione. È stata la stessa star, seguita da più di un milione di follower sui social, a divulgare i video che immortalano il momento dell’arrivo della polizia.
Ngamaleu pizzicato dalla fidanzata, i video finiscono online
Secondo i media russi, la ragazza, più volte messa in guardia dalle sue amiche, avrebbe deciso di tendergli una trappola. All’indomani del suo compleanno sarebbe tornata a sorpresa nella loro abitazione. Ngamaleu, come mostrato anche dai contenuti circolati su Internet, avrebbe impedito a Nikki e a un suo amico di entrare, costringendoli a chiamare la polizia.
Arriva la polizia, lo spostano di peso
All’arrivo degli agenti, il nazionale africano ha provato a opporre resistenza (“Non toccatemi”, ha ribadito più volte), ma alla fine ha dovuto cedere. Ngamaleu, in evidente imbarazzo, è stato anche spostato di peso, mentre Nikki iniziava a controllare chi ci fosse in casa. Ed ecco spuntare da una stanza l’altra donna, che ha provato a nascondere il volto dopo essersi resa conto della registrazione. A quanto pare anche lei è un personaggio famoso. Il fatto è stato ufficialmente denunciato alla polizia, con la popstar che ha poi lasciato la casa. La Federazione camerunense per ora non ha commentato la vicenda, così come il suo club.
Chi è Ngamaleu, la carriera tra Europa e Africa
Ngamaleu è stato convocato dal Camerun per affrontare la Repubblica Democratica del Congo il 13 novembre a Rabat, nei playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo CAF. La sua carriera è iniziata in patria, poi si è spostata in Austria e in Svizzera, con Altach e Young Boys. Dal 2022 veste la maglia della Dinamo Mosca, rientrando costantemente nel giro dei “Leoni indomabili”. Chissà che questa brutta figura non incida anche sulla sua carriera.