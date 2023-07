Il video del gol più bello di Baggio: “Saltai due volte il portiere, applaudì tutto lo stadio” Molti pensano che i gol segnati da Roberto Baggio in Italia-Cecoslovacchia e Napoli-Fiorentina siano i più belli della sua carriera, ma il fuoriclasse vicentino ne indica un altro, il cui video riemerge dal passato ed è di una bellezza stordente: “Torniamo a metà campo e continuano ad applaudire, tutti i tifosi, il sindaco, una cosa pazzesca”.

A cura di Paolo Fiorenza

Di gol belli Roberto Baggio ne ha messi a segno tanti in carriera e alcuni sono rimasti negli occhi dei tifosi in maniera indelebile: la rete alla Cecoslovacchia ai Mondiali di Italia '90 e quella in un Napoli-Fiorentina dell'anno prima sono due capolavori che non ci si stanca di rivedere, col Divin Codino che in entrambi i casi parte da metà campo e salta come birilli tutti gli avversari.

Roberto Baggio parte palla al piede contro la Cecoslovacchia il 19 giugno 1990: quell’Italia arrivò terza ai Mondiali

Eppure, pur trattandosi di due gol che pochissimi altri giocatori nella storia del calcio avrebbero potuto realizzare, incredibilmente – a dire del suo autore – è un altro quello più bello che lui abbia mai messo a segno. Una rete anche questa meravigliosa ma le immagini della quale hanno avuto molta meno diffusione e oggi riemergono ingiallite in tutta la loro bellezza stordente.

"Un gol che ricordo più degli altri lo segnai in Coppa Italia con la Fiorentina, a Licata, saltando due volte il portiere e un paio di avversari, tutto in pochissimo spazio, al limite dell'area piccola – è il ricordo del fuoriclasse di Caldogno – Segno e mi vengono ad abbracciare i compagni, ma tutto lo stadio applaude. Torniamo a metà campo e continuano ad applaudire, tutti i tifosi, il sindaco, una cosa pazzesca. Hanno applaudito forse un minuto e mezzo senza fermarsi, io quasi non capivo".

Baggio nella memoria collettiva è identificato con la maglia dell'Italia più che con quelle dei club, pur avendo giocato in squadre come Juve, Inter e Milan. A USA 94′ arrivò secondo con la squadra di Sacchi, col doloroso errore dal dischetto del rigore nella finale di Pasadena contro il Brasile, mentre a Italia '90 finì terzo con la bellissima nazionale di Vicini.

"Nel 1990 ero molto più dentro il gioco – ricorda nell'intervista a Esquire – Dell'America mi resta un ricordo di sofferenza. Io ero il Pallone d'Oro in carica e c’erano delle aspettative pazzesche, come su di me anche sulla squadra da cui ci si aspettava un gioco spettacolare. Arriviamo lì e si aggiunge la passione degli italoamericani, proprio per le strade. Bellissimo, ma anche una responsabilità pazzesca. Poi arriva il caldo, insopportabile, e perdiamo con l'Irlanda. La maglia azzurra poi per me ha sempre avuto un peso particolare, era come giocare portandosi una casa sulla schiena. Per la pressione a Usa '94 giocai male".

Baggio oggi a 56 anni, il campione si è ritirato a vita privata nel suo casale di campagna nel vicentino

Baggio ha vestito le maglie delle più forti squadre italiane, ma c'è un club dove avrebbe voluto giocare: "Il Boca. Quando sono andato in Qatar con Macrì lui mi ha chiesto ‘perché non sei venuto?'. Il ginocchio, purtroppo, ma è un'esperienza che avrei tanto voluto fare. Gli italiani d'Argentina, gli Xeneizes. Poi lì è pazzesco, io presi un appezzamento di terra in Argentina nel '94, le prime volte che ci andavo non conoscevo molto il calcio locale. Una volta ero lì e in televisione davano una partita, a un certo punto inquadrano i tifosi della squadra che sta vincendo 3-0, una bolgia pazzesca, bellissimo. Lo dico ai miei commensali e loro mi rispondono: ‘Ma no Roberto, loro sono quelli che stanno perdendo 3-0'. Capito?".