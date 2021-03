Un brutto episodio che non ha nulla a che fare con lo sport e che ha rovinato la marcia d'avvicinamento alla super sfida tra Psg e Barcellona. A pochi giorni dal ritorno degli ottavi di finale di Champions (all'andata i Bleus espugnarono 4-1 il Camp Nou), gli ultrà della formazione di Pochettino hanno esposto uno striscione offensivo e becero nei confronti di Shakira, la moglie del perno degli avversari Piqué. Una situazione che ha scatenato giustamente l'indignazione dei tifosi catalani e dei fan della pop-star definita praticamente una "prostituta".

Domenica scorsa i tifosi del Paris Saint-Germain si sono radunati per le strade della capitale francese per far sentire il proprio sostegno alla squadra che mercoledì al Parco dei Principi, sfiderà il Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Cori, fumogeni e striscioni per incoraggiare i bleus che forti del 4-1 dell'andata sono ad un passo dai quarti, ma non dovranno commettere l'errore di sottovalutare Messi e compagni protagonisti già in passato di una clamorosa rimonta. A catalizzare l'attenzione però purtroppo è stato un brutto striscione, esposto dagli ultrà molto offensivo nei confronti di Shakira, la cantatrice colombiana compagna di Gerard Piqué. "Shakira à la jonquera", il testo che ha indignato tutti.

Qual è il significato dello striscione? E perché è profondamente offensivo? La traduzione è chiara, ed è un invito a Shakira ad andare a La Jonquera. Si tratta di una piccola località nei pressi della frontiera tra Spagna e Francia, che è rinomata per i viaggiatori e soprattutto per i camionisti, essendo vicina ad uno snodo autostradale molto utilizzato. Con il passare degli anni La Jonquera ha conquistato anche una famigerata reputazione, legata alla prostituzione di strada, confermata anche dalle presunte "case di tolleranza" presenti in zona. Non è la prima volta che Shakira viene insultata in questo modo dai tifosi avversari purtroppo, basti pensare allo striscione altrettanto becero dei tifosi dell'Espanyol: "Shakira appartiene a tutti".

Quanto accaduto non ha niente a che fare con i sani valori dello sport, e anche del sano sfottò tra tifoserie. Sui social pioggia di commenti da parte sia dei tifosi del Barcellona (ma anche di molti del Psg), che dei fan della cantante, per condannare in maniera decisa quanto accaduto e manifestare tutto il proprio sostegno alla famiglia Piqué. Non è da escludere che il club della Tour Eiffel possa prendere una posizione ufficiale stigmatizzando in maniera forte il gesto dei propri ultrà.