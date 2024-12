Il Venezia si aggiudica lo scontro salvezza col Cagliari: Stankovic eroico nel finale salva DiFra

video suggerito

Il Venezia si prende tre punti pesantissimi in chiave salvezza contro il Cagliari. I lagunari battono 2-1 la squadra di Davide Nicola ed esultano per un successo a dir poco incredibile. A sbloccare il risultato era stato Zampano poi nella ripresa Oristanio raddoppia ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Pohjanpalo con un tacchetto. Il raddoppio però arriva poco dopo grazie a Sverko che mette al sicuro il risultato. Ma nel finale il Cagliari trova la rete del momentaneo 2-1 grazie a Pavoletti entrato da poco. Quasi in pieno recupero Stankovic salva Di Francesco con due super parate.

L'intervento di Pavoletti di testa.

Nel primo tempo Venezia in vantaggio con Zampano

Nel primo tempo sono state poche le occasioni da gol nonostante il buon ritmo sostenuto da entrambe le squadre. Al termine della prima frazione di gioco però negli spogliatoi le due squadre sono rientrate con i lagunari in avanti nonostante la grande sofferenza. Tutto nasce dall'iniziativa di Oristanio che controlla di petto sulla sinistra e parte con una grande accelerazione lasciandosi alle spalle tre difensori del ospiti. La palla al centro dell'area per Zampano, su cui Augello non riesce ad intervenire, e calcio di prima intenzione del terzino sul primo palo che batte Sherri.

Il Cagliari riesce però a reagire poco dopo con Gaetano che tenta di imbucare per Piccoli in avanti con un assist però impreciso allontanato da un difensore. La palla incredibilmente giunge comunque tra i piedi di Zortea che calcia in maniera forte e precisa. La conclusione viene deviata da Ellertson e la palla finisce direttamente tra le braccia di Stankovic. Il primo tempo si conclude dunque con il punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa che riescono a ottenere il massimo con una delle poche occasioni buone della prima frazione.

L'esultanza del Venezia.

Stankovic nel finale evita il pareggio al Cagliari

Nella ripresa le due squadre entrano in campo con la consapevolezza di dover dar seguito a quanto fatto nel primo tempo. I lagunari sono andati subito a caccia del raddoppio mentre gli ospiti sono entrati convinti di cercare un pari che avrebbe poi riaperto la partita. Pohjanpalo e Busio provano a rendersi pericolosi dalle parti della porta ospite per trovare la rete. Un gol che però arriva poco dopo grazie a Oristanio che a seguito di uno scambio riesce a raggiungere l'area di rigore e mettere a segno il pallone che vale il 2-0.

L'arbitro Guida però, dopo un check col VAR, annulla per fuorigioco impercettibile di Pohjanpalo. Lo stesso attaccante aveva un tacchetto in posizione irregolare tanto da rendere necessario l'intervento che dunque non conferma il gol. Il raddoppio del Venezia arriva poco dopo grazie Sverko che mette al tappeto la difesa dei sardi. Nicola allora nel finale manda in campo Pavoletti che trova il gol che riapre la partita. Il Cagliari ci prova con tutte le sue forza ma si ritrova davanti Stankovic autore di almeno tre parate decisive che salvano il risultato. Finisce 2-1.