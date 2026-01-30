Il VAR fa discutere Hernanes e Marelli in diretta TV per Lazio-Genoa: “Non è rigore, il calcio è finito”

Lazio-Genoa ha visto per ben tre volte l’intervento del VAR che ha assegnato altrettanti rigori. Sul primo, a favore dei capitolini, le proteste più accese per una decisione che ha scatenato anche in diretta TV un confronto di opinioni tra Hernanes e Luca Marelli.

Lazio-Genoa è finita con uno spettacolare 3-2 risolto al 100′ minuto da capitan Cataldi che ha segnato il rigore decisivo per la vittoria biancoceleste. Uno dei tre rigori che hanno caratterizzato la partita, visto che il dischetto è stato il vero protagonista di un match acceso anche per le feroci polemiche. Il VAR in tutte le occasioni ha decretato il tiro dagli 11 metri, obbligando ogni volta Zufferli ad andare a rivedere le azioni incriminate al monitor. Tra cui, la più contestata è la prima per il tocco di mano di Martin, che scatena anche un confronto in diretta tra Hernanes, opinionista DAZN e Luca Marelli, ex arbitro ed esperto nel commento degli episodi da moviola. Con l'ex laziale che contesta la scelta: "Rispetto tutti e anche il regolamento, ma è un rimpallo. Questo non può essere mai rigore".

Una gara aperta e chiusa dagli 11 metri, durata una infinità, ben 100 minuti complessivi, intrisa di veleni e polemiche malgrado lo scenario desolante di un Olimpico totalmente vuoto, poteva far pensare ad una partita ben meno sentita. Invece ci hanno pensato il VAR, Zufferli e calci di rigore ad accendere oltremodo gli animi. Creando non poche polemiche in campo e fuori, perché anche in cronaca diretta, in esclusiva su DAZN non è mancato un confronto tra l'ex Lazio, Hernanes, spalla tecnica al commento e Luca Marelli, ex fischietto, addetto alla spiegazione delle decisioni arbitrali.

Zufferli richiamato al VAR in occasione dei rigori in Lazio–Genoa, finita al 100’ 3–2

Per Marelli é rigore, per Hernanes no: cosa si sono detti durante la diretta TV

Chiamato in causa durante il commento come sempre accade per spiegare il regolamento, Luca Marelli sulla scelta di assegnare il rigore per tocco di mano di Martin (che porterà la Lazio grazie a Pedro sull'1-0) non ha dubbi: "Si tratta di un episodio molto complicato, vero ma il braccio di Martin è molto largo e va oltre la figura. Un braccio così largo è punibile con il calcio di rigore". Parole che hanno spiazzato Hernanes in totale disaccordo su quanto avvenuto in campo: "Rispetto molto le parole di Marelli e capisco il regolamento. Ma questo non può essere rigore" sottolinea l'ex Lazio. "Il difensore non ha intenzione di colpire la palla con il braccio, sono dinamiche del calcio queste. È chiaramente un rimpallo… non può essere mai rigore: questo non è più calcio e il regolamento è da cambiare".

Cos'è successo in Lazio-Genoa: la palla carambola da Odigaard al braccio di Martin, restano i dubbi

La decisione finale di Zufferli dopo il confronto col VAR ha scatenato le feroci proteste del Genoa con le telecamere che hanno subito catturato anche la reazione di un più che infastidito De Rossi. L'episodio accade al minuto 52 sullo 0-0: il pallone tocca prima Ostigard, in scivolata, e poi rimbalza carambolando sul braccio di Martin. La dinamica dell’azione, la sua velocità e la vicinanza tra i giocatori creano più di una semplice perplessità, aprendo così il fianco al dibattito che è finito anche in diretta TV.