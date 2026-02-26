Calcio
Il Trapani taglia il costo dei biglietti: solo 10 centesimi per vedere la partita contro l’Atalanta U23

Il Trapani ha deciso di mettere al costo di soli 10 centesimi i biglietti validi per la partita del campionato di Serie C girone C contro l’Atalanta Under 23. Un prezzo valido però solo per un settore.
A cura di Fabrizio Rinelli
In Serie C mancano 10 partite alla fine del campionato e mai come adesso ogni punto vale pesa tantissimo. Nel girone C resta sempre da monitorare la situazione riguardante il Trapani che prosegue il suo torneo nonostante ci sia il forte rischio di un'estromissione dal campionato prima della fine. E anche per questo motivo non si placano le polemiche e la protesta dei tifosi contro il presidente Valerio Antonini.

"Abbiamo deciso di non entrare allo stadio fino a data da destinarsi – si legge nel comunicato della Curva Nord – Resteremo fuori dalla nostra curva a modo nostro ad incitare la squadra e a contestare questo individuo". I sostenitori della squadra siciliana dunque si sono scagliati contro il proprio patron creando una inevitabile situazione di tensione tra le parti. Quello che si prospetta dunque è uno stadio quasi vuoto in vista della partita di campionato da giocare sabato alle 14:30 contro l'Atalanta U23. E così il club ha lanciato l'iniziativa: biglietti al costo di soli 10 centesimi.

Il presidente Valerio Antonini.
Si tratta dunque di un’iniziativa voluta fortemente dal Presidente e che riguarda però solo il settore Gradinata, ovvero la tribuna. Il tutto arriva dopo settimane a dir poco difficili per il Trapani tra penalizzazioni confermate in classifica, risultati altalenanti e il rischio che possa accadere altro dal punto di vista sportivo e amministrativo. In questo segmento anche la questione stadio è in bilico con la convenzione dello stadio Provinciale in scadenza oggi e un'ipotesi sfratto che al momento però sembra scongiurata

Una stagione che sembra dunque maledetta per il Trapani calcio ma anche per il basket con la nota vicenda della squadra esclusa dal campionato. Dal punto di vista burocratico dunque la società siciliana sta cercando di fare del suo meglio per cercare di evitare ulteriori guai. Solo lo scorso martedì furono confermati i 7 punti di penalizzazione per i granata che si trovano adesso al quindicesimo posto in classifica. Si tratta di una sanzione arrivataa causa di violazioni di natura amministrativa.

