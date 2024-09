video suggerito

Il Torino batte il Verona e per una notte è primo in classifica: partita pazza al Bentegodi Il Torino per una notte è primo in classifica. La squadra di Vanoli vince 3-2 in casa del Verona al termine di una partita ricca di colpi di scena. Segna Sanabria che poi sbaglia un rigore, raddoppia Zapata e chiude Adams. Nel mezzo i gol dell’Hellas firmati Kastanos e Mosquera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Torino per una notte è primo in classifica. La squadra di Vanoli vince 3-2 in casa del Verona al termine di una partita ricca di colpi di scena. Passano in vantaggio i granata per primi con Sanabria poi il pareggio dell'Hellas firmato da Kastanos. Prima della fine dei primi 45 minuti arriva il 2-1 firmato Zapata. Nel mezzo un palo colpito da Sanabria su calcio di rigore. Nel secondo tempo il Torino chiude la pratica con la rete del definitivo 3-1 di Adams. L'Hellas nel finale trova il gol della speranza con Mosquera che però non evita il ko ai padroni di casa.

L'esultanza di Zapata dopo il gol del 2-1.

Primo tempo pazzo e ricco di colpi di scena al Bentegodi

In poco più di mezz'ora al Bentegodi succede di tutto tra Verona e Torino. La partita si sblocca dopo 10 minuti grazie al gol di Sanabria. Gli ospiti passano in vantaggio grazie alla super azione orchestrata dai granata che grazie al movimento di Zapata riesce a liberare proprio il 9 che solo davanti a Montipò non sbaglia dopo aver infilato la difesa di casa. L'Hellas non sta di certo a guardare e pareggia subito la partita con Kastanos. Lazovic sugli sviluppi di un calcio d'angolo salve l'accorrente ex Salernitana che da fuori area lascia partire un sinistrato micidiale.

La palla viene deviata leggermente dalla difesa del Toro, quanto basta per mettere fuorigioco Milinkovic-Savic. Finita? Neanche per sogno. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo in favore del Torino l'arbitro espelle Dawidowicz per via di una gomitata a Sanabria dopo che Montipò aveva tranquillamente bloccato la palla. Ingenuità pazzesca per il difensore che lascia il Verona in dieci. Calcio di rigore per il Toro che Sanabria manda sul palo. Ma proprio sul finire di tempo è Zapata di testa su cross di Lazaro a mandare le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-2.

Il Torino nel secondo tempo cala il tris

Nel secondo tempo il Verona di certo non si risparmia e Zanetti prova a mandare in campo forze fresche e cambiare l'assetto tattico per tentare l'impresa in dieci uomini. Il Torino non resta a guardare e con Zapata prova a trovare il gol del ko che però non arriva. E allora il Verona si rende pericoloso con le discese di Daniliuc ma soprattutto dai calci piazzati. Il gol però non arriva e l'Hellas, nel tentativo disperato di mettere la palla in rete, si scopre anche un pochino. Da una di queste autostrade creatasi il Torino riesce a trovare il gol del 3-1.

Coppola, forse anche un po' stanco, si fa superare da Adams entrato da poco in campo. L'attaccante del Torino punta Magnani. Il difensore gli lascia un po' troppo spazio e così Adams riesce ad alzare la testa e mirare alla sinistra di Montipò che non riesce a prendere palla. È la rete del 3-1 che di fatto taglia le gambe al Verona anche se l'Hellas nel finale trova il gol della speranza con Mosquera che però non evita il ko ai padroni di casa.