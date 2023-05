Il Tolosa trionfa in Coppa di Francia, ma rischia di non giocare le coppe: per ‘colpa’ del Milan Il Tolosa ha vinto per la prima volta la Coppa di Francia, ma rischia di non partecipare alle coppe europee nella prossima stagione. Il club francese è di proprietà di RedBird, che detiene il pacchetto di maggioranza del Milan.

A cura di Alessio Morra

La Coppa di Francia spesso regala belle storie. Questa volta una splendida pagina l'ha scritta il Tolosa che mai era riuscito a vincere un trofeo prima di sabato. Il Tolosa ha ottenuto un successo eccezionale, e lo ha realizzato anche in modo netto perché allo Stade de France il Nantes, che sperava nel clamoroso bis, è stato sconfitto per 5-1. Ma il Tolosa nonostante questo grande traguardo rischia di non disputare l'Europa League nella prossima stagione, a causa del Milan.

Il Tolosa ha avuto un percorso eccezionale in Coppa di Francia e in finale ha fatto a fettine il Nantes, campione un anno fa che era uscito vincitore di un'ostica semifinale con il Lione. Un match praticamente perfetto quello della squadra di Montanier, che nella scorsa stagione festeggiava il ritorno in Ligue 1 e ora brinda per il primo titolo della storia. Il risultato finale è stato 5-1. I primi quattro gol sono stati realizzati in 31 minuti.

Si può solo immaginare la grande festa che c'è stata a Tolosa, dove si attendeva da oltre cinquant'anni il primo titolo. Sono arrivati ai bianco-viola pure i complimenti del Presidente Macron che ha scritto: "La città rosa è in festa! Congratulazioni a tutta la squadra del Tolosa per questa vittoria nella Coppa di Francia. Mitico". Ma la festa non è stata completa. Perché nonostante il successo in Coppa di Francia il club francese potrebbe non disputare l'Europa League a causa del Milan.

Ma cosa lega Tolosa e Milan? La risposta è semplice: RedBird, la società di Gerry Cardinale, che controlla il pacchetto di maggioranza dei rossoneri e anche proprietaria del Tolosa. Il regolamento Uefa stabilisce (all'articolo 5) che due società con lo stesso azionista non possono partecipare alla stessa competizioni o a due competizioni contigue. In soldoni una tra Milan e Tolosa non potrebbe disputare, secondo regolamento, le coppe nella prossima stagione.

Ovviamente il Milan il posto in Europa deve conquistarlo, ma è quarto in Serie A, con Inter e Roma, e quindi presumibilmente sarà nelle coppe. Ciò significa che RedBird Capital potrebbe dover fare una scelta. Le regole Uefa sono chiarissime: "Nessuna persona fisica o giuridica può avere il controllo o esercitare influenza su più di un club che partecipa alle competizioni UEFA per club".

Il Tolosa comunque ci spera. Perché esiste un precedente favorevole ed è relativo alla Red Bull. Nel 2017 la società austriaca possedeva la maggioranza di Lipsia e Salisburgo, ma portò sostanziali modifiche amministrative per consentire ai due club di partecipare regolarmente alla Champions League 2017-2018, che poi curiosamente si sfidarono in Europa League.