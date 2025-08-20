Il tifoso del Manchester United che non taglia i capelli da quasi un anno per colpa della squadra

Lui si chiama Frank Iliett e ha lanciato lo scorso ottobre una sfida quasi per scherzo: non tagliarsi i capelli finché la sua squadra del cuore, il Manchester United, non avesse vinto 5 gare di fila. Una scommessa che si è trasformata in una missione impossibile: i red devils non sono mai riusciti nell’intento e il povero tifoso oggi si ritrova con una capigliatura improponibile. Destinata a crescere ancora.

Frank Ilett non avrebbe mai creduto che il suo "fioretto" per far vincere ripetutamente il Manchester United di cui è accanito tifoso, lo trasformasse letteralmente in un'altra persona. Invece, oggi – a distanza di quasi un anno da quando fece la promessa che lo sta rendendo popolare – il trentenne supporter dei red devils è costretto a convivere con una capigliatura improponibile e spropositata, destinata a crescere ancor più nelle prossime settimane. Il motivo? Ilett lo scorso 6 ottobre 2024 ha iniziato a non tagliarsi più i capelli finché lo United non avesse vinto almeno 5 partite di fila. Evento che da quel giorno non è mai accaduto.

La scommessa di Frank Ilett: "Non mi taglio i capelli finché lo United non vince 5 volte di fila"

"Non mi taglierò più i capelli finché lo United non vincerà 5 partite di fila". Il "mantra" con cui Frank Ilett aveva iniziato quasi per scherzo la personale "challenge" online con tanto di account Instagram per pubblicare quotidianamente la propria promessa, è diventato un tormentone per molti. Un incubo per il povero tifoso che ancora oggi continua a rinnovare il patto con i "diavoli", perdendolo puntualmente. A tal punto da mostrarsi con una capigliatura degna dei più profondi anni '70, destinata ancora a crescere e crescere in attesa delle prossime partite del Manchester United e – soprattutto – in attesa delle 5 vittorie di fila che sono diventate quasi un mito irrealizzabile.

Tutto inizia dopo l'avvio disastroso dello United nella passata stagione

Tutto è iniziato ad ottobre 2024: Frank Ilett prende il rasoio e si tosa la zazzera quasi a zero. Il voto è di non radersela più finche la suq squadra del cuore non riesca a conquistare cinque successi consecutivi: un traguardo non proprio irrealizzabile sulla carta ma che si trasforma in una "mission impossible" di fronte ai ripetuti flop dei red devils: in Premier e in Europa. La stagione 2024-2025 è appena iniziata e per lo United non nel migliore dei modi: dopo 10 gare in tutte le competizioni in cui la squadra è scesa in campo, le vittorie sono solo 3. Preso dallo sconforto, Ilett prova a cambiare il trend, con la sua promessa.

Dopo oltre 60 gare i red devils non hanno mai vinto 5 volte di fila

Passano i giorni, le settimane, i mesi. Di partita in partita il Manchester United continua la sua eterna altalena di risultati: da quell'ottobre 2024 non riuscirà mai a vincere 5 volte di seguito. Tra novembre e dicembre 2024 sembra il momento giusto, ma le vittorie consecutive si fermano a due per ben 3 volte. Poi, il sogno che sembra avverarsi a gennaio 2025: tre punti contro Rangers, Fulham e Steaua ma tutto si infrange con la sconfitta col Crystal Palace. Tutto da rifare, ma il calvario continua: per l'intera stagione il Manchester United non andrà oltre i due successi consecutivi, il filotto di 5 vittorie diventa sempre più una chimera.

Riparte la nuova stagione, la sfida del tifoso fino a quando continuerà?

La pausa estiva ha costretto Ilett a dover convivere con la propria improponibile chioma, ma adesso si ritornerà a giocare, con la nuova stagione oramai alle porte con la Premier pronta al debutto ufficiale nel weekend del 22-25 agosto. Il Manchester United ritornerà in campo, ripartendo dal Fulham il 24 sera. Con il calendario alla mano, per il povero Ilett tutto potrebbe concludersi già entro la metà di settembre, con lo United che in quel periodo disputerà 5 match, 4 di campionato e uno di Carabao Cup. Ma non dovrà fallire un solo incontro, altrimenti tutto ripartirà ancora una volta, irrimediabilmente, da zero.