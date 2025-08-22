Il tenero momento di Simeone in sala stampa con la giornalista incinta: la sua risposta spiazza tutti

L'Atlético di Madrid affronterà l'Elche questo sabato per la seconda giornata della Liga spagnola, dopo aver iniziato la stagione con una sconfitta in casa dell'Espanyol, e per Diego Simeone è già arrivato il momento della verità davanti al proprio pubblico dello stadio Metropolitano. Il "Cholo" ha presentato il match nella classica conferenza della vigilia, sottolineando le diverse assenze e i problemi che dovrà affrontare, ma ha anche condiviso un momento tenero con una giornalista, Belén Sánchez in dolce attesa, con cui ha divertito tutti intrattenendo un simpatico botta e risposta con un finale a sorpresa.

Simeone si complimenta con la giornalista: "Il momento più bello della tua vita"

Durante la conferenza stampa pre partita, Simeone ha risposto diligentemente a tutte le domande e quando gli si è rivolto la giornalista Belén Sánchez, cronista della rete televisiva spagnola La Sexta, ha lasciato concludere la domanda per poi prendersi una licenza fuoriprogramma: "Non ti avevo vista…" ha detto sorridendo il tecnico dell'Atletico, "ma posso dirti che stai attraversando il momento più bello nella vita di una donna quando sei incinta… quindi ti auguro il meglio."

La risposta del Cholo spiazza tutti: "Macchè Champions, pensa alla famiglia…"

Un complimento sincero e gratuito che ha dato il via al simpatico confronto. Per mostrare tuta la propria gratitudine per il bel gesto del tecnico argentino, la giornalista ha espresso il suo profondo desiderio per i tifosi dell'Atlético. "Vediamo se porterà la Champions League…", ha risposto a Simeone. Che ha cercato di minimizzare l'aspetto calcistico, sottolineando un'indole paterna e da autentico gentiluomo: "Non lo so, vedremo se porterà dei campioni… sono sicuro intanto che porterà cose belle alla famiglia, che alla fine è poi la cosa più importante", ha risposto con un sorriso.

Simeone e la fiducia nell'Atletico: "Son qui da 14 anni e ce la facciamo sempre…"

Un siparietto che ha alleviato anche la tensione post sconfitta al debutto: "La verità è che penso che i ragazzi stiano facendo molto bene, e lo hanno fatto anche contro l'Espanyol. Penso che ci siano stati alcuni aspetti molto positivi e altri da migliorare. Lo faremo? Non lo so… ma sono da 14 anni qui e ogni volta riusciamo a farcela".