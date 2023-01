Il tecnico “abusivo” che costa 25 mila euro a partita è imbattuto e allena in Francia La storia di Will Still e dello Stade de Reims è particolare: il tecnico è ufficialmente il primo allenatore della squadra ma non ha il patentino per farlo, il club ha deciso di pagare un’ammenda per ogni partita che va in panchina.

Will Still. Pronunciate il suo nome a Reims e vi risponderanno con un sorriso largo. Da quando è arrivato sui sulla panchina della squadra il rendimento e i risultati sono cambiati in maniera repentina, portando la formazione all'undicesimo posto nella classifica della Ligue 1. L'effetto positivo si è avuto subito, a cominciare dallo 0-0 con il Paris Saint-Germain, anche se allora figurava ancora come assistente del tecnico, Oscar Garcia, poi licenziato.

Con il pareggio nell'ultimo turno di campionato contro il Lille (1-1) è salito a sette il numero delle gare senza sconfitte. In precedenza c'erano stati il 3-1 inflitto al Rennes (esito eclatante, in virtù della forza degli avversari), il pari col Montpellier (1-1), la vittoria per 1-0 sul Nantes, gli 0-0 con Brest e Llorient e il successo per 2-1 con l'Auxerre. La media? Lusinghiera: 1,8 punti a match.

Una specie di miracolo che è divenuto "reale" da quando il 30 novembre scorso la dirigenza ha ufficializzato il nuovo organigramma tecnico, inserendo il nome dell'allenatore belga a capo della prima squadra. Una situazione che, almeno inizialmente, doveva essere a interim poi è arrivata la decisione di puntare tutto su di lui Come si dice… tanta fiducia è stata ripagata sul campo ed è stata sicuramente meritata ma c'è un problema.

Il club paga ammende pecuniarie: 25 mila euro a partita "per colpa" dell’allenatore.

Still non ha i requisiti formali per ricoprire l'incarico: il certificato di allenatore professionista è qualcosa che conseguirà al massimo entro la prossima estate, a compimento dei corsi per la licenza Uefa Pro necessaria. Fino ad allora il Reims ha deciso di pagare – e sembra ben felice di farlo, a giudicare dai miglioramenti palesi – le multe dovute.

Per ogni incontro deve sborsare 25 mila euro, mica bruscolini considerato che l'importo arriverebbe fino a 600 mila euro circa estendendo il calcolo alla parte restante della stagione. "È un grande riconoscimento da parte dei miei dirigenti – disse Still commentando la scelta del club -. Sta a me fare le cose bene per ringraziarli e aiutare lo Stade de Reims a continuare la sua marcia in avanti".

Still è il 47° allenatore nella storia del Reims e, a suo modo, è già divenuto speciale per la vicenda che lo riguarda direttamente. Mercoledì prossimo c'è la trasferta ad Ajaccio per continuare a fare filotto e a indorare la pillola amara delle multe pecuniarie che la società deve pagare.