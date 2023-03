Il Taranto non segna da sei partite, l’ironia dei tifosi: “Se la palla entra fate goal, lo sapete?” Striscione ironico dei tifosi del Taranto nei confronti dei propri giocatori: la squadra pugliese non fa gol da sei partite e ne ha messo a referto solo uni gol nelle ultime 12.

A cura di Vito Lamorte

Si è disputato l'ultimo turno infrasettimanale della Serie C e il Taranto è andato a far visita alla Viterbese. Entrambe le squadre sono invischiate nella lotta per non retrocedere e la partita è terminata 0-0. Un risultato che fa più felici i pugliesi che i laziali, ma si tratta dell'ennesima gara chiusa senza fare gol da parte della formazione jonica. Più precisamente, la sesta consecutiva senza reti ma il dato che più risalta è che la squadra allenata da Eziolino Capuano ha messo a referto un solo gol messo nelle ultime 12 partite.

I tifosi rossoblù, presenti in trasferta nonostante la gara fosse a metà settimana, hanno esposto uno striscione ironico nei confronti della loro compagine: "Se la palla entra fate goal. Lo sapete?"

L'ultimo gol messo a segno dal Taranto risale allo scorso 5 febbraio contro il Latina 1-0: da quella partita la squadra jonica ha messo a referto quattro pareggi per 0-0 e ha perso due partite per 1-0. Il bottino totale è di 20 gol segnati in 32 partite della squadra rossoblù, che è quattordicesima in classifica e ha il peggior attacco del campionato.

Proprio per questa scarsa propensione offensiva sono arrivate molte critiche nei confronti del modo di giocare del Taranto ma Eziolino Capuano al termine della gara si è presentato in conferenza stampa e ha risposto così: "Mi viene da ridere quando dicono che non tiriamo in porta. Sono molto contento per la prestazione e per come abbiamo tenuto il campo, abbiamo giocato con personalità. Il Taranto non è solo una squadra che difende bene, è anche una squadra che riparte. Ho visto l’Inter ieri sera (martedì, ndr)in Champions e ha giocato in 11 dentro l’area di rigore".

In merito alla prestazione di Viterbo e all'obiettivo stagionale da raggiungere il tecnico lucano ha dichiarato: "Un grande Taranto, contentissimo per il risultato. Arrabbiatissimo per quello che abbiamo sbagliato davanti alla porta. Abbiamo giocato contro una squadra importante e non li abbiamo mai fatti tirare in porta, e questa è una consuetudine per noi. La vittoria sarebbe stata un mattone importante per la salvezza".