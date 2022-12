Il tabellone della Coppa nazionale stravolto a tavolino: il risultato cambia dopo una settimana Una settimana dopo aver conquistato la qualificazione per il turno successivo in Coppa di Francia: una sentenza della Federazione Francese cambia il risultato del match tra Caen e Virois e il tabellone della competizione. Il motivo? Un calciatore che non poteva scendere in campo.

A cura di Michele Mazzeo

Il tabellone della Coppa di Francia cambia improvvisamente ad una settimana di distanza dall'ultimo match dell'ottavo turno: il Caen, che milita in Ligue 2, si era imposto con un netto 3-0 sul campo del Virois che milita invece in una serie dilettantistica archiviando dunque agevolmente il passaggio al turno successivo. Una sentenza della Federcalcio transalpina arrivata sei giorni dopo il triplice fischio dell'arbitro ha però clamorosamente ribaltato il risultato dell'incontro a tavolino regalando così la qualificazione al Virois che dunque accederà ai 32esimi di finale della competizione dove affronterà ora la squadra di Ligue 1 del Nantes.

Ad annunciare questo improvviso stravolgimento è stato lo stesso Caen che attraverso una nota diramata tramite i canali ufficiali del club ha rivelato di aver appreso l'eliminazione a sorpresa dalla manifestazione: "Lo Stade Malherbe Caen ha appreso martedì della sua eliminazione dal tabellone dall'edizione 2022/2023 della Coupe de France – si legge infatti nel comunicato diffuso dalla società transalpina –. Dopo la qualificazione sul campo della scorsa settimana (0-3), i rossoblu non disputeranno i 32esimi di finale della competizione".

Ed è lo stesso club a svelare il motivo per il quale il risultato ottenuto sul campo è stato improvvisamente ribaltato a tavolino sancendo la clamorosa eliminazione anticipata dalla Coppa di Francia: "Oggi, l'SM Caen ha appreso che Dieudonné Gaucho avrebbe dovuto essere squalificato per questo 8° turno di Coupe de France disputato contro l'AF Virois per aver ricevuto 3 ammonizioni nelle gare disputate con la squadra riserve – rivela difatti la squadra francese –. Secondo il regolamento, il giovane calciatore avrebbe dovuto scontare una partita di squalifica nella squadra riserve ma anche tra i professionisti, che non giocavano nelle competizioni ufficiali dal 12 novembre" prosegue quindi la nota.

Pur essendo sorpreso da quanto accaduto e non entusiasta per la decisione presa dalla Federcalcio francese il Caen ha comunque accettato il verdetto, ammettendo il proprio errore nello schierare il calciatore che era invece squalificato, e ha augurato agli avversari del Virois buona fortuna per il prosieguo in questa edizione della Coppa di Francia.