Il surreale avviso del Barcellona ai tifosi per la Supercoppa in Arabia: "Evitate sostegno alla comunità LGBT" Il Barcellona ha pubblicato sul sito ufficiale un surreale avviso per i propri tifosi che si recheranno in Arabia Saudita per la Supercoppa di Spagna e su alcuni comportamenti da tenere.

A cura di Vito Lamorte

Il Barcellona è pronto per affrontare la Supercoppa Spagnola 2024 e nella Final Four che si disputerà in Arabia Saudita affronterà l'Osasuna in semifinale. Se dovesse superare il turno, la squadra di Xavi affronterebbe in finale la vincente del derby di Madrid tra Real e Atletico.

Intanto, però, il club catalano sul suo sito ufficiale ha pubblicato delle raccomandazioni per i tifosi che s recheranno in Arabia Saudita e sul comportamento da tenere in diverse situazioni. Uno dei punti che più sta facendo discutere è quello che riguarda le manifestazioni a favore della comunità LGBT+, cosa che sappiamo non essere molto ‘apprezzata' nello stato arabo dell'Asia occidentale.

Nella nota si legge: "Si raccomanda rispetto e cautela nei comportamenti pubblici e nelle manifestazioni di affetto. Un comportamento indecente, compreso qualsiasi atto di natura sessuale, potrebbe avere conseguenze legali per gli stranieri. Anche le relazioni tra persone dello stesso sesso e le manifestazioni di sostegno al gruppo Lgbtqia+, anche sui social media, possono essere motivo di sanzione".

Per chi non lo sapesse, in Arabia Saudita i diritti LGBT non vengono riconosciuti e l'omosessualità è un argomento tabù oltre ad essere considerata illegale e punita con la reclusione, con punizioni corporali eseguite in pubblico e in qualche caso ci sono state anche condanne a morte. Lo stesso vale per le persone transgender.

La nota pubblicata dal Barça prosegue: “Inoltre bisognerà evitare il consumo, la vendita o l’acquisto di sostanze stupefacenti e di alcol, perché severamente punibili. Al di là degli stand riservati bisognerà inoltre rispettare le consuetudini ed evitare grandi assembramenti, soprattutto in luoghi pubblici o religiosi, perché sono vietate le attività che il governo considera contrarie alla quiete pubblica“.

Questa presa di posizione da parte del Barcellona sembra essere una vera e propria raccomandazione fatta solo per quanto riguarda il viaggio in Arabia e per evitare incidenti diplomatici, visto che in passato il club catalano ha partecipato a iniziativa a favore della comunità LGBT+ e anche i suoi tifosi sono stati sempre molto sensibili su queste tematiche.