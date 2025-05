video suggerito

Il Sunderland torna in Premier League dopo otto anni: perché è una buona notizia per la Roma Il Sunderland torna in Premier League e fa felice anche la Roma: scatta l'acquisto a titolo definitivo di Enzo Le Fèe, il primo esubero ceduto dai giallorossi.

A cura di Ada Cotugno

È una festa incontenibile quella del Sunderland che dopo otto anni torna in Premier League: Wembley si riempie di cori e di colori per la vittoria dei Black Cat che battono in rimonta lo Sheffield United nella finale playoff della Championship e tornano in massima serie dopo una lunghissima attesa. Il gol al 95′ fa esplodere di gioia i tifosi, ma l'eco dei festeggiamenti arrivano fino a Roma dove in molti erano in attesa di novità per poter ricevere buone notizie.

E in effetti sono arrivate, perché con la promozione in Premier League arriva anche il riscatto automatico di Enzo Le Fèe, una delusione in giallorosso che però ha trovato il suo spazio in Inghilterra. Nell'accordo per il trasferimento avvenuto nel mercato di gennaio era inserita una clausola per l'acquisto a titolo definitivo che sarebbe avvenuto soltanto in caso di salto di categoria, un sogno che si è realizzato oggi.

Quanto incassa la Roma dalla cessione di Enzo Le Fèe

Il Sunderland festeggia ma anche i tifosi della Roma che sono riusciti a piazzare il primo esubero sulla lista dei partenti. Gli inglesi sono stati promossi in Premier League dopo otto anni di attesa con una rimonta magica a Wembley, ma nel frattempo festeggiano anche i giallorossi: Enzo Le Fèe verrà riscattato dai Black Cats portando nelle casse della sua ex squadra 23.5 milioni di euro. Una cifra importantissima per gli italiani che possono già cominciare a pianificare il prossimo mercato.

Il centrocampista francese non ha lasciato nessuna traccia in giallorosso dove è rimasto per appena sei mesi dopo il suo arrivo dal Rennes. In Championship però ha trovato la sua dimensione e al Sunderland è riuscito a trovare il riscatto che cercava, diventando importante per la squadra soprattutto durante i playoff che hanno poi regalato la promozione. Era arrivato per 23 milioni di euro e adesso andrà via lasciando in regalo una plusvalenza.