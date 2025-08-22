Il sorteggio di coppa è ridicolo, i sospetti in un video: la mano del funzionario federale è incollata

Non saremo al livello dell'agghiacciante sorteggione di cui parla Fantozzi nelle sue disavventure, ma è proprio l'immortale ragionier Ugo a suggerirci un'altra frase, quando racconta di essere stato "colto da un leggero sospetto" circa il tradimento della moglie Pina col panettiere. Nel caso del sorteggio dei sedicesimi della Coppa di Romania, andato in scena lo scorso 19 agosto e trasmesso in diretta TV, i sospetti sono legittimati dal gioco di mani furtivo, ma soprattutto molto goffo, di Gabriel Bodescu, vicesegretario generale della Federazione calcistica rumena.

Il video del sorteggio della Coppa di Romania: la mano non molla mai la pallina

La procedura del sorteggio era molto semplice: sul tavolo due urne contenenti le abituali palline con dentro i nomi delle squadre da abbinare e due funzionari a estrarre prima dall'una e poi dall'altra. Il momento topico è stato quando dalla prima urna è uscito il nome del Farul Costanta, che attualmente è al quarto posto nella massima serie rumena dopo le prime sei giornate. A quel punto si è visto Bodescu afferrare una pallina e restare con la mano incollata alla medesima mentre mescolava (si fa per dire) le altre. A prima vista, è sembrato che il vicesegretario della Federcalcio non volesse per nessun motivo perdere il contatto con quella specifica pallina.

Missione compiuta, visto che è proprio quella sfera che Bodescu poi ‘estrae' dalla boccia, annunciando che il Farul Costanta affronterà il Corvinul Hunedoara, una formazione di seconda divisione rumena (gara secca in programma il 28 agosto in casa di quest'ultima). La diffusione del video del sorteggio in questione ha ovviamente provocato numerose reazioni sui social, tra lo scandalizzato e il sarcastico.

La spiegazione della Federcalcio rumena: "Urne di dimensioni troppo piccole, miscelazione non ideale"

Il polverone sollevato è stato tale che la Federazione rumena è stata costretta a diffondere una nota al riguardo, spiegando come i movimenti impacciati del vicesegretario non nascondessero alcuna truffa, ma fossero dovuti all'errore fatto nell'utilizzare contenitori troppo piccoli, con conseguenti difficoltà di mescolare bene le palline: "La FRF ammette che le dimensioni dell'urna utilizzata per le estrazioni erano inferiori a quelle ideali per garantire una più facile miscelazione delle palline. Tuttavia, ciò non ha in alcun modo influito sull'equità della procedura, poiché la miscelazione e l'estrazione sono state effettuate nel rispetto delle procedure, alla presenza dei rappresentanti di alcuni dei club partecipanti a questa fase e in diretta su FRF TV, garantendo trasparenza e imparzialità. La Federazione calcistica rumena respinge categoricamente qualsiasi tentativo di dare l'impressione che ci siano stati favoritismi o accordi nel sorteggio".