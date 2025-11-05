Il siparietto tra Mancini e Gasperini prima di Rangers-Roma: “Dove mi dice, gioco”. “Anche in attacco…”

Il capitano della Roma Gianluca Mancini e il tecnico Gian Piero Gasperini hanno presentato la sfida di Europa League contro i Rangers. Con un tema che è stato il filo rosso della conferenza pre partita: il tanto gioco e i pochi gol. Con una soluzione divertita da parte del mister.

Giovedì sera la Roma torna in campo in Europa e lo farà su uno dei campi più caldi, a Glasgow contro i Rangers. Un match che arriva a pochi giorni dallo scotto in campionato per la sconfitta contro il Milan dopo una partita a tratti dominata. Dove i giallorossi hanno creato anche molto in fase offensiva, senza però mai riuscire a fare gol. Un tema caldo nella conferenza pre gara e che è ritornato anche nel divertito botta e risposta tra Gianluca Mancini e mister Gasperini sulla disponibilità del difensore di giocare ovunque ci sia bisogno.

Mancini si mette a disposizione di Gasperini, scatta la battuta: "Anche in attacco…"

A fianco di mister Gasperini c'è anche Capitan Mancini che incarna ancora una volta nel migliore dei modi lo spirito della nuova Roma: "Io mi diverto a giocare, non c'è un ruolo in cui mi diverto di più o meno. Ci sono dei compiti e questo è importante. Poi gioco dove mi mette il mister, come braccino, a destra a sinistra, a centrocampo. Non c'è problema, sono abituato l'ho fatto già altre volte". Una disponibilità totale che piace a Gasperini a tal punto che apre ad un siparietto divertente. "Anche come attaccante, ancora non l'avete visto…". Una battuta che punta l'accento su uno dei problemi della Roma, proprio in attacco nella difficoltà di fare gol malgrado la mole di gioco offensiva prodotta. Un tema che ha coinvolto il tecnico alla vigilia della partita di Europa League: "E' evidente che al momento abbiamo una percentuale di realizzazione ben inferiore a quanto produciamo ma non mi preoccupo. L'importante che si sia bravi a fare bene le cose di campo".

Verso Rangers-Roma, Gasperini: "Senza calcoli, una gara alla volta"

Proprio del campo, e del cammino in Europa League, Gasperini prova a leggere la gara che la Roma dovrà fare contro i Rangers. Senza però pensare a calcoli o alla classifica del Girone unico pensando agli ottavi o ai playoff: "Due partite in casa ci costringono ad una attenzione massima ma non guardo mai troppo avanti, soprattutto in Europa. Quindi il futuro lo vedremo, senza fare conti particolari. Intanto pensiamo alla gara in un ambiente caldissimo a Glasgow. Poi ogni partita è a sè. Le partite non si possono comparare ad altre, io sono concentrato e penso solamente a quella di giovedì"

Gasperini e i tanti impegni della Roma: "Riposo? Ci si riposa di notte, dormendo"

Nessun accenno preciso alla titolarità in campo, per Gasperini le scelte si faranno a ridosso del momento, in base alla disponibilità di tutti i giocatori a disposizione, anche in questo caso senza fare calcoli particolari: "Riposo? Ma quale riposo, riposiamo stanotte quando dormiamo" risponde salace a chi gli chiede se qualche giocatore sia stanco e non entrerà in campo: "Non capisco questo concetto di riposo: se uno sta bene, gioca. Poi se parliamo di turnover, siamo in 18 e vedremo il da farsi", per poi lanciare una indiscrezione su ciò che si potrà vedere giovedì sera, dove il grande assente è Dybala: "Paulo è un riferimento tecnico per tutti, anche per Soulé e non vedo perché non possano giocare insieme… poi c'è El Aynaoui che può giocare anche più avanti…"