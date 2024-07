Il simbolo della disfatta del Brasile è Endrick: un passaggio riuscito in 90′, era il calcio d’inizio

video suggerito

Il fallimento del Brasile in Copa America per opera dell'Uruguay che ha eliminato la nazionale verdeoro nella sfida della notte italiana tra il 7 e l'8 luglio, ha un simbolo ben preciso ed è quello della giovanissima stella di Endrick, 17enne finito nel vortice della disfatta in campo e poi della rabbia e della frustrazione dei suoi tifosi, sui social. Una statistica che lo riguarda, infatti, è stata presa ad emblema del crollo verdeoro ed è diventata immediatamente virale: in 90 minuti di gioco è riuscito a compiere un solo passaggio completo. Era il calcio d'inizio.

La statistica terribile di Endrick in Brasile-Uruguay

Il Brasile è stato eliminato ai quarti di finale di Copa America dall'Uruguay ai calci di rigore. La nazionale verdeoro, ovviamente favorita per la qualificazione, ha fallito miseramente l'approdo alle semifinali, sbagliando dopo lo 0-0 al 120′ minuto, ben due tiri dal dischetto con Militao e Douglas Luiz. Tutto ciò ha destato stupore e rabbia e anche ipotesi di "maledizioni" sulla nazionale brasiliana. Ma soprattutto ha sconvolto ciò che è emerso su un altro giocatore brasiliano, Endrick in una sua statistica durante la partita.

Come riporta ESPN, Endrick nei novanta minuti in cui è stato in campo contro l’Uruguay è riuscito ad effettuare un unico passaggio vincente. Peccato che la statistica, già così più deludente, diventa del tutto fallimentare quando il dato è ancora più devastante: il passaggio in questione è stato il calcio d’inizio. Poi, altri pessimi risultati: un solo tiro verso la porta avversaria, 14 palle perse, 9 contrasti falliti su 13, un solo dribbling.

Le statistiche fallimentari di Endrick in 90 minuti di Brasile-Uruguay

Chi è Endrick, il piccolo fenomeno di Ancelotti

Una statistica e un resoconto finale che attesta l'enorme pressione in cui è finito il 17enne brasiliano, fagocitato dall'importanza di un tale incontro e annichilito da avversari che in campo hanno messo tutto: furbizia, esperienza, temperamento. Endrick doveva essere tra i protagonisti della Copa America e invece è diventato uno dei giocatori-copertina che rappresentato la disastrosa eliminazione ai quarti di finale per la Selecao.

Resta certamente uno dei profili più interessanti e per il futuro del calcio mondiale e ovviamente è un punto fermo per il Real Madrid di Carletto Ancelotti dalla prossima stagione, quando Endrick avrà raggiunto la maggiore età. La società spagnola, infatti, ha provveduto all'acquisto del ragazzo nel 2022, ma essendo ancora minorenne è stata costretta a lasciarlo al Palmeiras, che ha già salutato perché dal 1° luglio è a tutti gli effetti arruolabile tra i Blancos.