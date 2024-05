video suggerito

Il Santiago Bernabeu diventa la location per un matrimonio: lo stadio del Real è irriconoscibile Il campo del Santiago Bernabeu è stato affittato da una coppia per festeggiare il loro matrimonio: grandi tavole rotonde con tovaglie bianche e ben apparecchiate lo rendono irriconoscibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Mentre il Real Madrid si prepara per affrontare la finale di Champions, all'interno del Santiago Bernabeu accadono cose strane. Fra due giorni i Blancos terranno l'ultima partita in casa della stagione, ma nel frattempo il campo dell'avveniristico stadio è stato trasformato nella sala di ricevimenti per un matrimonio.

Non è uno scherzo o una trovata pubblicitaria alquanto strana: una coppia ha deciso davvero di affittare il campo per celebrare i festeggiamenti del proprio matrimonio e condividere il ricevimento assieme agli ospiti in una location speciale. Lo stadio che applaude Bellingham, Vinicius e tutti gli altri è irriconoscibile, tutto addobbato con grandi tavole rotonde, sedie, tovaglie bianche e piatti ben apparecchiati per la cena.

E laddove si siedono i tifosi in ogni partita in casa c'è semplicemente il vuoto. Gli spalti fanno da scenografia a questo ricevimento che non si consuma sull'erba del campo (che altrimenti verrebbe sciupata in vista della partita che si giocherà tra due giorni) bensì su un tappeto blu sul quale poggia tutto l'elegante allestimento, pronto per ricevere i novelli sposi e tutti i loro cari.

Matrimonio al Bernabeu, non è la prima volta che accade

Tanti tifosi sono rimasti sconcertati alla vista del Santiago Bernabeu tutto allestito per il ricevimento di nozze. Qualcuno, scherzando maliziosamente, ha insinuato che il Real Madrid abbia cominciato a fare questo tipo di cose per ripagare i debiti contratti nella costruzione del nuovo stadio, ma in realtà è una tradizione già ben consolidata.

Sul sito dei Blancos infatti è ben specificato che all'interno dello stadio e anche del centro sportivo di Valdebebas è possibile affittare spazi per eventi, convention, presentazioni e cerimonie. E, per di più, sarà la società a occuparsi di tutto: "La nostra esperienza nell'organizzazione di eventi, la nostra attenzione al cliente, la nostra versatilità, i nostri orari flessibili e il nostro servizio di catering garantiscono che i nostri clienti siano altamente soddisfatti dei nostri servizi".