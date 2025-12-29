Serie A
Il saluto di De Rossi ai tifosi della Roma, i suoi ex giocatori lo guardano dal campo: emozioni fortissime

Il saluto di Daniele De Rossi ai tifosi della Roma dopo la sconfitta del suo Genoa, i suoi ex giocatori lo guardano dal campo: emozioni fortissime allo stadio Olimpico.
A cura di Vito Lamorte
Daniele De Rossi ha salutato ai tifosi della Roma dopo la sconfitta del suo Genoa, i suoi ex giocatori lo hanno osservato dal terreno di gioco: emozioni fortissime allo stadio Olimpico tra cori e saluti prima del rientro negli spogliatoi.

Queste le parole dell'ex centrocampista e capitano giallorosso a DAZN dopo la partita: “Avrei preferito salutare i tifosi della Roma con un umore diverso, era però un’azione dovuta. I ragazzi della Roma sono stati fantastici, c’è sempre affetto con loro. Se oggi non siamo stati bravi ad approcciare la gara è anche responsabilità mia. Abbiamo commesso diversi errori, sopratutto in fase di approccio. La Roma è una squadra forte anche grazie al suo allenatore. Oggi siamo stati un po’ mosci, a livello di campo non mi porto a casa nulla di positivo, sono già proiettato alla sfida contro il Pisa”.

Per la prima volta Daniele De Rossi è tornato all’Olimpico da avversario della Roma, vivendo una serata carica di emozioni e significati. Lui stesso aveva definito questa sfida “una cosa contro natura”, spiegando quanto fosse strano preparare una partita con l’obiettivo di battere il club che è stato la sua casa per quasi diciannove stagioni, tra campo e panchina.

Dominio Roma, 3-1 al Genoa: Gasperini supera la Juve ed è 4°, ritorno amaro per De Rossi all'Olimpico

De Rossi torna a Roma da avversario: il saluto ai suoi tifosi, emozioni fortissime

Un appuntamento che l’attuale tecnico del Genoa attendeva da tempo, come aveva ammesso nei giorni precedenti: “Appena ho firmato ho controllato subito quando avrei affrontato Roma e Lazio. Sono curioso di rientrare all’Olimpico”.

Poco prima del calcio d’inizio, lo stadio gli ha riservato un tributo speciale: sui maxischermi è andato in onda un video celebrativo dedicato a De Rossi, accolto da un lungo applauso. Alla lettura delle formazioni, dopo i fischi indirizzati ai giocatori del Genoa, l’Olimpico ha risposto con una nuova ovazione per l’ex capitano giallorosso.

All’ingresso in campo, Daniele Rossi ha ricevuto ancora applausi e affetto. Dopo il saluto con Gian Piero Gasperini, sono arrivati anche gli abbracci di Gianluca Mancini, Paulo Dybala e Matías Soulé, durante l’inno della Roma.

Intorno al decimo minuto, la Curva gli ha dedicato un coro e due striscioni dal forte valore simbolico: “Del romanismo rimarrai sempre il vanto” e “Questa sarà sempre casa tua”, a suggellare un legame che va oltre il risultato del campo.

Serie A
Calcio
Notizie
Roma
Serie A
Dominio Roma, 3-1 al Genoa: Gasperini supera la Juventus ed è 4°, ritorno amaro per De Rossi
Maurizio De Santis
