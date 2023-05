Il ritorno di Messi al Barcellona possibile grazie al piano di Xavi: “Ne sto parlando con lui” Il ritorno di Lionel Messi al Barcellona scalda i cuori dei tifosi catalani. A confermare l’affare in corso è stato proprio Xavi, attuale allenatore dei blaugrana. Il tecnico nel corso di un’intervista ha rivelato di aver spiegato all’argentino il suo piano per convincerlo a tornare: “Sì, sto parlando con lui”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lionel Messi lascerà il PSG a fine stagione con la naturale scadenza del suo contratto il 30 giugno 2023. Screzi con la società dopo il viaggio non autorizzato in Arabia Saudita e soprattutto la spesa d'ingaggio per permettersi un giocatore che alla fine non ha consegnato al club quella Champions che tanto la proprietà si aspettava, hanno contribuito a scegliere per la separazione. Certo, non è stato solo per demiriti dell'argentino che i parigini anche quest'anno non sono riusciti a raggiungere la fase finale di un torneo. Già, perché i problemi, soprattutto extracampo, sono stati tantissimi per la squadra di Galtier.

E allora la domanda su quale possa essere il futuro di Messi sorge spontanea. Da tempo si parla di un possibile approdo proprio in Arabia all'Al Hilal per un nuovo scontro romantico con Cristiano Ronaldo. Ma nelle ultime ore prende quota l'idea di un clamoroso ritorno al Barcellona. Il club in queste settimane ha interrotto i rapporti lavorativi con i giocatori dagli stipendi più alti come Sergio Busquets e Jordi Alba. Per qualcuno il motivo è proprio riconducibile al fatto che si stia preparando al ritorno della Pulce nel "suo" club. A confermare il tutto pubblicamente è stato però proprio Xavi.

Messi e Xavi insieme dopo la vittoria della Champions da parte del Barcellona nel 2015.

L'allenatore del Barcellona che ha conquistato l'ultima Liga spagnola, è uscito allo scoperto e senza nascondersi ha fatto il punto sulla vicenda Messi soprattutto rispondendo a chi ha chiesto con insistenza il suo ritorno in Catalogna. Xavi, ex compagno di squadra dell'argentino, ha risposto senza filtri e senza nascondersi nel corso di un'intervista al quotidiano ‘Sport'. “Ho detto al presidente che il ritorno di Messi ha senso – ha spiegato l'allenatore – Nessun dubbio, è perfetto per il nostro sistema e la nostra idea. Ho in mente il piano tattico con Leo”. A questo punto la palla passa nelle mani dell'argentino: “Tocca a Leo. Penso che debba decidere lui, tocca a lui… sto parlando con Leo, sì”, ha aggiunto Xavi.

L'allenatore dei catalani sa benissimo quanto possa essere importante il giocatore negli automatismi tattici della sua squadra: "Ho informato il presidente di questo – ha spiegato – Non ho dubbi, non dubito che ci aiuterà perché continua ad essere un calciatore decisivo, perché ha ancora fame, perché è un vincente, perché è un leader e perché è anche un giocatore diverso". Xavi non vuole altro dal club per puntare nuovamente ad essere rilevante in Europa e puntare a un titolo importante: "Cosa mi porterebbe Messi? Ti darebbe talento. Ultimo passaggio, calci piazzati, gol… nell'ultimo terzo, giocatore differenziale. Ora dipende da lui…".