Il ritorno da sogno al River si trasforma in incubo in 6 minuti: caviglia spezzata, infortunio shock Immagini impressionanti dell’infortunio subito da Matias Kranevitter nell’amichevole che sanciva il suo ritorno al River Plate: frattura del malleolo destro. Subito operato, resterà fuori per tutta la prima parte del 2023.

A cura di Alessio Pediglieri

Un'intera carriera trascorsa in giro per il Sudamerica e l'Europa per poi far chiudere alla perfezione in cerchio ritornando laddove tutto era iniziato, alla squadra d'origine il River Plate. È il percorso calcistico di Matias Kranevitter che dal prossimo 1° gennaio 2023 sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei Milionarios, club in cui aveva mosso i primi passi nel lontano 2012 e i cui colori è tornato a vestire nell'ultima amichevole. Che doveva sancire il suo nuovo felice debutto e che si è trasformata in soli 6 minuti in un vero e proprio incubo.

Matias Kranevitter, centrocampista classe 1993, con buoni trascorsi all'Atletico Madrid, al Siviglia e allo Zenit in Europa, ha appena trovato l'accordo per chiudere la sua avventura al Monterrey e ritornare al River Plate, il club cui è da sempre legato: un trasferimento invernale che si concretizzerà il prossimo 1° gennaio per circa 3 milioni di euro. Scelta professionale ma anche di vita, per chiudere la propria carriera dove ha iniziato. Così, in attesa che venga ratificato il tutto dalla Federcalcio argentina, Kranevitter si è già messo a disposizione del neo tecnico, Martìn Demichelis.

L'allenatore è un'altra new entry e un graditissimo ritorno del mercato River: lo scorso 16 novembre 2022 ha firmato subentrando a Marcelo Gallardo, facendo rientro nel club dove ha debuttato come calciatore professionista. Subito al lavoro, Demichelis ha voluto in campo dal 1′ anche Kranevitter per l'amichevole contro i cileni dell'Union La Calera, dando via al nuovo corso. Ma la partita che doveva essere una sorta di "reunion" sotto i colori dei Milionarios si è ben presto tramutata in tutt'altro.

Il gravissimo infortunio di Matias Kranevitter: per lui, frattura della caviglia destra

Dopo soli sei minuti dal fischio d'inizio, Matías Kranevitter è stato vittima di un durissimo intervento in scivolata da parte di un avversario in un contrasto di gioco a metà campo. A farne le spese, la caviglia destra che è rimasta incastrata tra il terreno e il corpo Cesar Pérez, provocando la frattura del malleolo. Un infortunio impressionante, immortalato dalle immagini che evidenziano la torsione completamente innaturale del piede destro.

Per Kranevitter la festa è diventata un dramma: subito ha chiamato l'intervento dello staff medico che lo ha soccorso sul campo, con il gioco interrotto per diversi minuti. L'ansia e l'angoscia sono passate per qualche istante quando il giocatore, aiutato a rialzarsi e a sorreggersi, è uscito dal terreno di gioco in piedi, provando ripetutamente ad appoggiare il piede. La sensazione era che si potesse trattare di una forte distorsione ma da lì a poco è arrivata la diagnosi più cruda: trasferito in clinica, le radiografie hanno confermato la frattura, per la quale dovrà venire immediatamente operato.

Adesso bisognerà attendere più avanti per conoscere i termini del recupero, anche se chiaramente si tratta di un infortunio grave che costringerà Kranevitter a saltare l'intera prima parte del 2023. Per i tifosi dei Milionarios e per Demichelis la ripartenza è decisamente in salita.