video suggerito

Il rigore fantasma di Benedyczak, tira dal dischetto e segna: ma il fischio arbitrale era per il VAR Episodio più che singolare in Parma-Monza al 75′ quando Benedyczak segna dal dischetto di rigore dopo il fischio dell’arbitro La Penna. Ma non era per il giocatore, stava segnalando che sarebbe andato al VAR: che poi ha annullato tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Parma-Monza è accaduto di tutto in 90 minuti in cui c'è stato del lavoro extra sia per l'arbitro sia per gli addetti al VAR. Ben tre gol annullati con la revisione alla moviola, un rigore dato e uno tolto. Proprio su quest'ultimo episodio è accaduto qualcosa di surreale al Tardini quando Benedyczak ha tirato dal dischetto e segnato ma gli è stato annullato tutto: il fischio che aveva sentito non era rivolto a lui ma proprio al VAR.

Benedyczak si concentra e tira, ma il fischio di La Penna non era per lui

Una situazione paradossale che ha visto triste protagonista il povero Benedyczak, attaccante ducale che Pecchia ha gettato nella mischia finale di Parma-Monza, partita poi risolta al 98′ dal gol partita di Vanoli. E' il 75′ e Birindelli in area commette una trattenuta irregolare. L'arbitro del match, La Penna, fischia indicando immediatamente il dischetto su cui si avventa uno degli ultimi entrati Benedyczak che sistema la sfera e si prepara al tiro. Potrebbe essere l'occasione decisiva, visto il risultato di 1-1 a poco dal termine e l'attaccante polacco è concentratissimo: così, non appena sente il fischio arbitrale, Benedyczak parte e fulmina Turati con un destro al ‘sette'. Ma non c'è esultanza, il rigore calciato non esiste.

Perché La Penna ha fischiato: non per Benedyczak ma per andare al VAR

Il fischio che il povero Benedyczak ha sentito era sì dell'arbitro La Penna, a qualche metro dietro di lui, ma non era per lui. L'area di rigore completamente sgombra, l'attenzione dello stesso Turati in porta, il silenzio dello stadio hanno indotto al fatale errore il polacco che, entrato un paio di minuti prima, si era concentrato sull'occasione d'oro da sfruttare in ogni modo. Invece, dalle immagini televisive si scopre l'arcano: La Penna fischia, dopo aver sgomberato l'area di rigore, ma indicando platealmente il segno di dover andare al VAR, gesto che Benedyczak – di spalle – non ha potuto vedere.

Il VAR al lavoro in Parma-Monza: tolti 3 gol ai brianzoli

Il rigore, alla fine, non si calcerà mai perché la moviola assolve Birindelli e toglie il tiro dal dischetto al Parma, con Benedyczak che resta con l'amarezza in bocca di aver segnato un gol "fantasma" a tutti gli effetti. Dopotutto al Tardini, il VAR è stato grande protagonista: oltre ad aver tolto il rigore al Parma ha tolto ben tre gol al Monza, due nel primo tempo e uno nella ripresa. Tutti giustamente annullati per fuorigioco.