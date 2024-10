Il ricordo toccante del Panathinaikos per Baldock: tutti i tifosi mostrano il suo numero di maglia

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

È la prima in Europa del Panathinaikos senza George Baldock, scomparso misteriosamente qualche settimana fa nella sua casa di Atene. Il giocatore inglese naturalizzato greco era stato trovato senza vita nella piscina della sua villa, in circostanze ancora da chiarire, e la sua morte così improvvisa ha sconvolto tutti, a partire dalla compagna e dal figlio di un anno che erano rimasti a Londra. Anche i tifosi del club greco erano sotto shock e per questo prima della partita contro il Chelsea hanno deciso di rendere omaggio per l'ultima volta al loro giocatore, volato via troppo in fetta.

La nazionale greca aveva già portato avanti diverse iniziative, coronate poi dalla vittoria contro l'Inghilterra che aveva commosso tutti gli appassionati per la reazione dei giocatori in campo che erano praticamente in lacrime. E quindi anche l'Europa League si è tinta di nero per un attimo nel suo ricordo che però si è trasformato in una festa per tutto lo stadio, coinvolgendo anche i tifosi inglesi che non si sono tirati indietro.

Panathinaikos e Chelsea ricordano Baldock

C'è stato come di consueto il minuto di silenzio in onore del giocatore scomparso, ma tutto lo stadio ha deciso di dar vita a uno spettacolo indimenticabile e anche molto toccante. Oltre agli striscioni e alle bandiere con il suo nome i tifosi hanno deciso di fare di più: tutti, compresi quelli del Chelsea, hanno alzato al cielo un cartello verde con il suo numero di maglia, il 32, per ricordare che Baldock resterà per sempre in quello stadio.

Nessuno ha parlato, applaudito o cantato dato che per rendere ancora più emozionante il tutto è stato chiamato un gruppo per suonare in campo live Starman di Daduv Bowie. Tutto lo stadio per qualche minuto si è tinto di verde, raccolto nel ricordo del giocatore scomparso in circostanze davvero sconvolgenti, e anche i tifosi del Chelsea hanno recitato la loro parte in questo addio così sentito. Gli stessi giocatori dei Blues hanno voluto dedicargli un ultimo pensiero regalando al Panathinaikos una maglia del club inglese con il numero e il nome di Baldock.